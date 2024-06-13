За восьмого ребенка в Челябинской области будут давать автомобиль

Семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, в Челябинской области будут давать автомобиль. Соответствующий закон 13 июня приняли депутаты областного заксобрания.
«Принять закон Челябинской области „О единовременной выплате на приобретение автомобиля семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей“. Направить указанный закон губернатору Челябинской области для подписания и опубликования», — говорится в постановлении ЗСО.
Для получения выплаты хотя бы один из родителей должен не менее пяти лет жить на территории региона. Кроме того, он должен иметь водительские права, при этом ни один из детей не должен стоять на учете отделе по делам несовершеннолетних в полиции.
Сумма выплаты не должна превышать полтора миллиона рублей. При этом сумма будет ежегодно индексироваться. По информации минсоца, на начало текущего года в регионе насчитывалось 83 семьи, имеющих восемь и более несовершеннолетних детей. Претендовать на выплату можно будет с 1 января следующего года.
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