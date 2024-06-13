Появились подробности о здоровье выжившего журналиста НТВ

Выживший журналист НТВ прооперирован, его состояние стабильно
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Состояние журналиста НТВ Алексея Ивлева стабильно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Состояние раненого в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева стабильно. Об этом сообщил телеканал.

«Ивлиев прооперирован, его состояние стабильно», — рассказал канал. Информацию передает РИА Новости.

Украинская армия в Горловке (ДНР) атаковала двоих журналистов телеканала НТВ и их сопровождающего с помощью беспилотника. В результате обстрела погиб журналист НТВ Валерий Кожин, еще один находится в тяжелом состоянии.

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Состояние раненого в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева стабильно. Об этом сообщил телеканал. «Ивлиев прооперирован, его состояние стабильно», — рассказал канал. Информацию передает РИА Новости. Украинская армия в Горловке (ДНР) атаковала двоих журналистов телеканала НТВ и их сопровождающего с помощью беспилотника. В результате обстрела погиб журналист НТВ Валерий Кожин, еще один находится в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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