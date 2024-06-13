Появились подробности о здоровье выжившего журналиста НТВ

Состояние журналиста НТВ Алексея Ивлева стабильно
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Состояние раненого в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева стабильно. Об этом сообщил телеканал.
«Ивлиев прооперирован, его состояние стабильно», — рассказал канал. Информацию передает РИА Новости.
Украинская армия в Горловке (ДНР) атаковала двоих журналистов телеканала НТВ и их сопровождающего с помощью беспилотника. В результате обстрела погиб журналист НТВ Валерий Кожин, еще один находится в тяжелом состоянии.
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