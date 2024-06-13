Появились подробности о здоровье выжившего журналиста НТВ

Выживший журналист НТВ прооперирован, его состояние стабильно

13 июня 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Состояние журналиста НТВ Алексея Ивлева стабильно Фото: Олег Черных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Состояние раненого в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева стабильно. Об этом сообщил телеканал. «Ивлиев прооперирован, его состояние стабильно», — рассказал канал. Информацию передает РИА Новости. Украинская армия в Горловке (ДНР) атаковала двоих журналистов телеканала НТВ и их сопровождающего с помощью беспилотника. В результате обстрела погиб журналист НТВ Валерий Кожин, еще один находится в тяжелом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состояние раненого в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева стабильно. Об этом сообщил телеканал. «Ивлиев прооперирован, его состояние стабильно», — рассказал канал. Информацию передает РИА Новости. Украинская армия в Горловке (ДНР) атаковала двоих журналистов телеканала НТВ и их сопровождающего с помощью беспилотника. В результате обстрела погиб журналист НТВ Валерий Кожин, еще один находится в тяжелом состоянии.