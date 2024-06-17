Пропавшего без вести магнитогорца нашли в кювете в разбившемся авто

Житель Магнитогорска (Челябинская область), числившийся пропавшим без вести найден мертвым. Как рассказал URA.RU 17 июня источник в силовых структурах, его автомобиль вылетел в кювет и разбился.
«Мужчина был объявлен без вести пропавшим 13 июня. Предварительно, он уехал в неизвестном направлении на автомобиле. При поисках в одном из кюветов на трассе между Стерлитамаком и Магнитогорском была обнаружена его машина. Потерявшийся находился в салоне. Он скончался во время ДТП», — рассказал источник.
В пресс-службе ГАИ по региону подтвердили факт ДТП на данном участке, но не стали называть личность погибшего. По их словам, машину нашли 15 июня в 16:30. Автомобиль при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на барьерное ограждение слева, с последующим съездом в левый кювет и опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка.
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