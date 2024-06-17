Пропавшего без вести магнитогорца нашли в кювете в разбившемся авто

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По факту ДТП проводится проверка
По факту ДТП проводится проверка Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область), числившийся пропавшим без вести найден мертвым. Как рассказал URA.RU 17 июня источник в силовых структурах, его автомобиль вылетел в кювет и разбился.

«Мужчина был объявлен без вести пропавшим 13 июня. Предварительно, он уехал в неизвестном направлении на автомобиле. При поисках в одном из кюветов на трассе между Стерлитамаком и Магнитогорском была обнаружена его машина. Потерявшийся находился в салоне. Он скончался во время ДТП», — рассказал источник.

В пресс-службе ГАИ по региону подтвердили факт ДТП на данном участке, но не стали называть личность погибшего. По их словам, машину нашли 15 июня в 16:30. Автомобиль при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на барьерное ограждение слева, с последующим съездом в левый кювет и опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область), числившийся пропавшим без вести найден мертвым. Как рассказал URA.RU 17 июня источник в силовых структурах, его автомобиль вылетел в кювет и разбился. «Мужчина был объявлен без вести пропавшим 13 июня. Предварительно, он уехал в неизвестном направлении на автомобиле. При поисках в одном из кюветов на трассе между Стерлитамаком и Магнитогорском была обнаружена его машина. Потерявшийся находился в салоне. Он скончался во время ДТП», — рассказал источник. В пресс-службе ГАИ по региону подтвердили факт ДТП на данном участке, но не стали называть личность погибшего. По их словам, машину нашли 15 июня в 16:30. Автомобиль при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на барьерное ограждение слева, с последующим съездом в левый кювет и опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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