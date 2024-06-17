Гигантские акулы угрожают туристам на пляжах в Испании. Видео

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Акула-молот подплывала к берегу пляжа в Испании
Акула-молот подплывала к берегу пляжа в Испании Фото:

В Испании у берегов нескольких пляжей заметили акул-молотов. Об этом сообщает Shot.

«В Испании местные заметили сразу несколько хищников, которые вели себя крайне агрессивно. Гигантские молотоголовые акулы длиной в три метра подплывали вплотную к лодкам и отдыхающим на суше людям», — передают авторы канала. При этом о раненых ничего не сообщалось.

Ученые уже выразили свое удивление тем фактом, что эта акула подплывала близко к людям. Акула-молот считается относительно безопасной для человека.

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В Испании у берегов нескольких пляжей заметили акул-молотов. Об этом сообщает Shot. «В Испании местные заметили сразу несколько хищников, которые вели себя крайне агрессивно. Гигантские молотоголовые акулы длиной в три метра подплывали вплотную к лодкам и отдыхающим на суше людям», — передают авторы канала. При этом о раненых ничего не сообщалось. Ученые уже выразили свое удивление тем фактом, что эта акула подплывала близко к людям. Акула-молот считается относительно безопасной для человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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