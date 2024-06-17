Акула-молот подплывала к берегу пляжа в Испании
В Испании у берегов нескольких пляжей заметили акул-молотов. Об этом сообщает Shot.
«В Испании местные заметили сразу несколько хищников, которые вели себя крайне агрессивно. Гигантские молотоголовые акулы длиной в три метра подплывали вплотную к лодкам и отдыхающим на суше людям», — передают авторы канала. При этом о раненых ничего не сообщалось.
Ученые уже выразили свое удивление тем фактом, что эта акула подплывала близко к людям. Акула-молот считается относительно безопасной для человека.
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