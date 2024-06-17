Власти Челябинска утвердили планировку нового жилого комплекса со встроенным детским садом площадью от 2 до 3 тысяч квадратных метров, офисным центром, четырьмя объектами торговли и автостоянкой. Проект застройки территории от компании ООО «Финтек» общей площадью 48,77 га был одобрен комиссией, на которую его вынесли после общественных обсуждений, сообщается в документации на сайте мэрии.
«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории в границах улиц Дзержинского, Игуменка, Руставели, Барбюса в Ленинском районе Челябинска. Проектируемая территория занимает 48,77 га», — говорится в документации.
В пояснительной записке сообщается, что на территории инициатор проекта застройщик ООО «Финтек» возведет жилой комплекс со встроенным детским садом на 45 мест. Площадь застройки составит от 1 тысячи 900 до 3 тысяч квадратных метров, четыре объекта торговли, в том числе торговый комплекс и магазины. Самым крупным будет ТК площадью 500-532 квадратных метров.
Также на территории появятся кафе площадью 150-250 квадратных метров, здание делового назначения площадью 56-76 квадратных метров, автостоянкой на 100-150 машиномест. Еще на территории возведут многоквартирный дом с объектами жилой застройки площадью 600-800 квадратных метров.
Территория проектирования расположена сразу в нескольких территориальных зонах. А именно в зоне многофункциональной деловой застройки, в зоне высших и средних учебных заведений, в зоне среднеэтажной жилой застройки в зонах развития, в зоне жилой застройки, а также в зоне образовательных и дошкольных учреждений.
В заключении говорится о необходимости предоставления обоснования перераспределения земли с целью включения в территорию определенного многоквартирного жилого дома объектов, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства домов. Обоснование было необходимо предоставить в связи с поступившим замечанием. В результате проект будущего ЖК вынесли на комиссию. После чего 7 июня в ходе заседания инициатором были даны аргументированные пояснения и комиссией было рекомендовано утвердить документацию по планировке данной территории.
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