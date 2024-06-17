Какие продукты больше всего подорожали в ХМАО

Больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе среди продуктов подорожали сыр, масло и конфеты. С конца прошлого года товары выросли в цене более чем на 5%, рассказали URA.RU аналитики Росстата.
«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года подорожали сыр (на 7,1%), масло сливочное и кондитерские изделия (на 5,9%), плодоовощная продукция (на 5,3%)», — говорится в сообщении. Также за это время вырос в цене хлеб — на 4,5%, а сахар подорожал на 3%.
Помимо упомянутых продуктов подорожало молоко (на 2,9%) и рыба (на 2,0%). Цены на мясо, птицу и колбасу поднялись чуть более чем на 1%, тогда как наоборот подешевели куриные яйца (на 10,2%), макароны (на 4,9%) и подсолнечное масло (на 1,8%). «Повышение цен на алкогольные напитки составило 3,8%», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на картофель. За месяц килограмм продукции подорожал более чем на 60%.
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