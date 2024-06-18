В России хотят ввести маркировку банкоматов

В России могут начать маркировать банкоматы. Такое предложение направил в Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ) директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов.
«В России могут запустить эксперимент по маркировке банкоматов», — выяснили «Ведомости». В их распоряжении есть письмо Плясунова к ЦРПТ.
Впервые с инициативой по поддержке российских производителей банкоматов выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он считает, что уход иностранных компаний способен дать толчок к развитию собственного производства страны, чье оборудование «обладает потенциалом полностью заместить банкоматы иностранного производства в течение ближайших трех лет».
Исходя из данных Центробанка, на 1 января 2024 года в России эксплуатировалось около 115 000 банкоматов. Сегодня потребность в новом оборудовании составляет 10 000–15 000 устройств в год.
Бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов стал совладельцем 25% акций российского производителя банкоматов компании «Банковские и финансовые системы» (BFS). Ранее учредители BFS Роман Рис и Артем Жилонов владели по 50% акций, но после вхождения экс-замминистра промышленности и торговли РФ их доли уменьшились до 37,5% у каждого.
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