18 июня 2024

В России хотят ввести маркировку банкоматов

© Служба новостей «URA.RU»
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В России может начаться эксперимент по маркировке банкоматов
В России может начаться эксперимент по маркировке банкоматов Фото:

В России могут начать маркировать банкоматы. Такое предложение направил в Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ) директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов.

«В России могут запустить эксперимент по маркировке банкоматов», — выяснили «Ведомости». В их распоряжении есть письмо Плясунова к ЦРПТ.

Впервые с инициативой по поддержке российских производителей банкоматов выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он считает, что уход иностранных компаний способен дать толчок к развитию собственного производства страны, чье оборудование «обладает потенциалом полностью заместить банкоматы иностранного производства в течение ближайших трех лет».

Исходя из данных Центробанка, на 1 января 2024 года в России эксплуатировалось около 115 000 банкоматов. Сегодня потребность в новом оборудовании составляет 10 000–15 000 устройств в год.

Бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов стал совладельцем 25% акций российского производителя банкоматов компании «Банковские и финансовые системы» (BFS). Ранее учредители BFS Роман Рис и Артем Жилонов владели по 50% акций, но после вхождения экс-замминистра промышленности и торговли РФ их доли уменьшились до 37,5% у каждого.

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В России могут начать маркировать банкоматы. Такое предложение направил в Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ) директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов. «В России могут запустить эксперимент по маркировке банкоматов», — выяснили «Ведомости». В их распоряжении есть письмо Плясунова к ЦРПТ. Впервые с инициативой по поддержке российских производителей банкоматов выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он считает, что уход иностранных компаний способен дать толчок к развитию собственного производства страны, чье оборудование «обладает потенциалом полностью заместить банкоматы иностранного производства в течение ближайших трех лет». Исходя из данных Центробанка, на 1 января 2024 года в России эксплуатировалось около 115 000 банкоматов. Сегодня потребность в новом оборудовании составляет 10 000–15 000 устройств в год. Бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов стал совладельцем 25% акций российского производителя банкоматов компании «Банковские и финансовые системы» (BFS). Ранее учредители BFS Роман Рис и Артем Жилонов владели по 50% акций, но после вхождения экс-замминистра промышленности и торговли РФ их доли уменьшились до 37,5% у каждого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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