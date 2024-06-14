Бывший замглавы Минпромторга связал судьбу с производством банкоматов

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Экс-замминистра промышленности и торговли РФ приобрел 25% акций российского производителя банкоматов Фото:

Бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов стал совладельцем 25% акций российского производителя банкоматов компании «Банковские и финансовые системы» (BFS). Об этом сообщил сам экс-замминистра.

«Сделка по покупке доли в BFS состоялась 5 июня, назвать ее стоимость Ученов отказался», — передает РБК со ссылкой на Ученова. Там же отметили, что до этого учредители BFS Роман Рис и Артем Жилонов владели по 50% акций, но после вхождения экс-замминистра промышленности и торговли РФ их доли уменьшились до 37,5% у каждого.

Ранее Ученов занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ, но в марте 2023 года он оставил свой пост, согласно распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. В ведомстве он занимался вопросами стандартизации и технического регулирования, и направлениями, связанными с применением в российской промышленности лучших доступных технологий.

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Бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов стал совладельцем 25% акций российского производителя банкоматов компании «Банковские и финансовые системы» (BFS). Об этом сообщил сам экс-замминистра. «Сделка по покупке доли в BFS состоялась 5 июня, назвать ее стоимость Ученов отказался», — передает РБК со ссылкой на Ученова. Там же отметили, что до этого учредители BFS Роман Рис и Артем Жилонов владели по 50% акций, но после вхождения экс-замминистра промышленности и торговли РФ их доли уменьшились до 37,5% у каждого. Ранее Ученов занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ, но в марте 2023 года он оставил свой пост, согласно распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. В ведомстве он занимался вопросами стандартизации и технического регулирования, и направлениями, связанными с применением в российской промышленности лучших доступных технологий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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