Бывший замглавы Минпромторга связал судьбу с производством банкоматов

14 июня 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Экс-замминистра промышленности и торговли РФ приобрел 25% акций российского производителя банкоматов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов стал совладельцем 25% акций российского производителя банкоматов компании «Банковские и финансовые системы» (BFS). Об этом сообщил сам экс-замминистра. «Сделка по покупке доли в BFS состоялась 5 июня, назвать ее стоимость Ученов отказался», — передает РБК со ссылкой на Ученова. Там же отметили, что до этого учредители BFS Роман Рис и Артем Жилонов владели по 50% акций, но после вхождения экс-замминистра промышленности и торговли РФ их доли уменьшились до 37,5% у каждого. Ранее Ученов занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ, но в марте 2023 года он оставил свой пост, согласно распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. В ведомстве он занимался вопросами стандартизации и технического регулирования, и направлениями, связанными с применением в российской промышленности лучших доступных технологий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов стал совладельцем 25% акций российского производителя банкоматов компании «Банковские и финансовые системы» (BFS). Об этом сообщил сам экс-замминистра. «Сделка по покупке доли в BFS состоялась 5 июня, назвать ее стоимость Ученов отказался», — передает РБК со ссылкой на Ученова. Там же отметили, что до этого учредители BFS Роман Рис и Артем Жилонов владели по 50% акций, но после вхождения экс-замминистра промышленности и торговли РФ их доли уменьшились до 37,5% у каждого. Ранее Ученов занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ, но в марте 2023 года он оставил свой пост, согласно распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. В ведомстве он занимался вопросами стандартизации и технического регулирования, и направлениями, связанными с применением в российской промышленности лучших доступных технологий.