23 июня 2024

В Челябинске снесли семь многоквартирных жилых домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ленинском районе Челябинска снесут двухэтажный кирпичный жилой дом 50-х годов
В Ленинском районе Челябинска снесут двухэтажный кирпичный жилой дом 50-х годов Фото:

В Челябинске с начала 2024 года снесли семь многоквартирных домов и три нежилых здания. На данный момент готовят к демонтажу еще один многоквартирный жилой дом в Ленинском районе. Об этом 24 июня на аппаратном совещании в мэрии сообщила вице-мер по социальным вопросам Надежда Рыльская.

«Контракты по сносу аварийного фонда жилого и нежилого в Челябинске на сегодняшний день были заключены на выполнение работ по сносу одного мнгоквартирного дома по улице Цемлянской 5. Также под снос пойдут еще три нежилых здания», — отметила Рыльская.

Многоквартирный двухэтажный кирпичный дом на улице Цемлянской, 5, который планируется снести, был построен еще в 1953 году. Здание будет демонтировано в ближайшее время. Всего с начала года в рамках программы демонтировано семь многоквартирных домов, три нежилых здания и четыре объекта индивидуального жилищного строительства.

Заключен контракт на снос здания в Ленинском районе
Заключен контракт на снос здания в Ленинском районе
Фото:

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В Челябинске с начала 2024 года снесли семь многоквартирных домов и три нежилых здания. На данный момент готовят к демонтажу еще один многоквартирный жилой дом в Ленинском районе. Об этом 24 июня на аппаратном совещании в мэрии сообщила вице-мер по социальным вопросам Надежда Рыльская. «Контракты по сносу аварийного фонда жилого и нежилого в Челябинске на сегодняшний день были заключены на выполнение работ по сносу одного мнгоквартирного дома по улице Цемлянской 5. Также под снос пойдут еще три нежилых здания», — отметила Рыльская. Многоквартирный двухэтажный кирпичный дом на улице Цемлянской, 5, который планируется снести, был построен еще в 1953 году. Здание будет демонтировано в ближайшее время. Всего с начала года в рамках программы демонтировано семь многоквартирных домов, три нежилых здания и четыре объекта индивидуального жилищного строительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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