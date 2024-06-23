В Челябинске с начала 2024 года снесли семь многоквартирных домов и три нежилых здания. На данный момент готовят к демонтажу еще один многоквартирный жилой дом в Ленинском районе. Об этом 24 июня на аппаратном совещании в мэрии сообщила вице-мер по социальным вопросам Надежда Рыльская.
«Контракты по сносу аварийного фонда жилого и нежилого в Челябинске на сегодняшний день были заключены на выполнение работ по сносу одного мнгоквартирного дома по улице Цемлянской 5. Также под снос пойдут еще три нежилых здания», — отметила Рыльская.
Многоквартирный двухэтажный кирпичный дом на улице Цемлянской, 5, который планируется снести, был построен еще в 1953 году. Здание будет демонтировано в ближайшее время. Всего с начала года в рамках программы демонтировано семь многоквартирных домов, три нежилых здания и четыре объекта индивидуального жилищного строительства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!