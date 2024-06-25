25 июня 2024

WP: Ассанж признал себя виновным в шпионаже

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Ассанж признал вину
Ассанж признал вину Фото:

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным в шпионаже. Об этом сообщают СМИ.

«Ассанж признал себя виновным по уголовному обвинению в нарушении закона о шпионаже. Преступление было совершено во время того, как его организация получила и опубликовала секретные военные и дипломатические документы в 2010 году», — сообщает The Washington Post.

Сообщалось, что Ассанжа доставили в здание суда, где состоится слушание по его делу. Заседание открыто для публики, и на нем основателю WikiLeaks официально предъявят обвинение.

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным в шпионаже. Об этом сообщают СМИ. «Ассанж признал себя виновным по уголовному обвинению в нарушении закона о шпионаже. Преступление было совершено во время того, как его организация получила и опубликовала секретные военные и дипломатические документы в 2010 году», — сообщает The Washington Post. Сообщалось, что Ассанжа доставили в здание суда, где состоится слушание по его делу. Заседание открыто для публики, и на нем основателю WikiLeaks официально предъявят обвинение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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