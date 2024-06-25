WP: Ассанж признал себя виновным в шпионаже

Ассанж признал вину
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным в шпионаже. Об этом сообщают СМИ.
«Ассанж признал себя виновным по уголовному обвинению в нарушении закона о шпионаже. Преступление было совершено во время того, как его организация получила и опубликовала секретные военные и дипломатические документы в 2010 году», — сообщает The Washington Post.
Сообщалось, что Ассанжа доставили в здание суда, где состоится слушание по его делу. Заседание открыто для публики, и на нем основателю WikiLeaks официально предъявят обвинение.
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