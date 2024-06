Дело основателя WikiLeaks Ассанжа, раскрывшего шокирующие секреты США

Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в Австралию

Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился о частичном признании вины Фото: ROPI via ZUMA Press/ТАСС Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен признать себя виновным в нарушении закона США о шпионаже в рамках сделки, которая закончит его тюремное заключение и юридические разбирательства в связи с обнародованием сотен тысяч секретных военных документов США. В настоящий момент он направляется на Северные Марианские острова (территория США на востоке Тихого океана, вблизи Филиппин), где 26 июня суд вынесет решение. URA.RU рассказывает о том, кто такой Джулиан Ассанж и его деле — в материале. Краткая биография Джулиана Ассанжа Ранние годы и образование Джулиан Пол Ассанж родился 3 июля 1971 года в австралийском городе Таунсвилл. Его мать, Кристин Энн, была художницей, а отец, Джон Шиптон, работал строителем. Родители разошлись до рождения Джулиана, и он принял фамилию мужа своей матери, Ричарда Бретта Ассанжа. Детство и юность Ассанжа прошли в бесконечных переездах: он посетил 37 школ и шесть университетов, включая Университет Центрального Квинсленда и Мельбурнский университет, но так и не получил высшего образования. Программирование и хакерство В 16 лет Ассанж увлекся программированием и вскоре начал хакерскую деятельность под псевдонимом «Мендакс». Он основал группу International Subversives и был замешан в ряде кибератак, включая взлом баз данных Министерства обороны США и компьютерной сети NASA. В 1991 году против него возбудили уголовное дело за взлом серверов Nortel Networks. Карьера и личная жизнь После признания вины по большинству обвинений в 1996 году Ассанж избежал тяжелого приговора, так как судья не нашел корыстных мотивов в его действиях. Он работал в IT-сфере, включая должность администратора в хостинговой компании Suburbia, и стал сооснователем Earthmen Technology. В 1989 году Ассанж женился, но его жена ушла от него в 1991 году, забрав с собой их двухлетнего сына. Награды и публикации Ассанж был удостоен награды Amnesty International и золотой медали от Сиднейского фонда мира. Он автор нескольких книг, включая «Андеграунд», «Джулиан Ассанж: несанкционированная автобиография», «Шифропанки: свобода и будущее интернета» и «Когда Google встретил WikiLeaks». Его последняя работа «Файлы „Викиликс“: мир согласно империи США» вышла в 2015 году. Влияние и признание Ассанж попал в список ста самых влиятельных людей в СМИ по версии The Guardian и был выбран «Человеком года» читателями Time в интернет-голосовании. Основатель WikiLeaks также получил титул «Частное лицо года» от газеты «Ведомости». Что такое Wikileaks и почему началось расследование Родившийся в Австралии в 1971 году, Джулиан Ассанж стал основателем веб-сайта WikiLeaks в 2006 году, который занимается разоблачением и публикацией секретных данных, предоставляемых неизвестными анонимными источниками. Платформа получила широкую огласку в 2010 году после того, как выложила в открытый доступ документы американского Госдепартамента и Минобороны, включая переписку дипломатов и информацию о военных миссиях в Ираке и Афганистане. В последующие годы WikiLeaks продолжил публиковать тысячи классифицированных документов, среди которых были данные о слежке, проводимой Агентством национальной безопасности США за телефонными разговорами мировых лидеров. В 2010 году в отношении Джулиана Ассанжа началось следствие со стороны Штатов, которые подозревали его в нарушении закона о шпионаже, датированного 1917 годом и предусматривающего в крайних случаях смертную казнь. Его обвинили в шпионаже из-за публикации о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010—2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, однако он не признавал вину. Стремясь сохранить анонимность своих информаторов и сотрудников, в том же году Ассанж принял решение разместить сервер WikiLeaks в Швеции, стране с законодательством, предоставляющим защиту конфиденциальности источников информации. Что публиковал Wikileaks Зарождение WikiLeaks и первые публикации С момента своего появления в 2006 году, WikiLeaks привлекало внимание публикаций, касающихся событий на африканском континенте. Однако, настоящий резонанс вызвали материалы, опубликованные в 2010 году, известные как «иракское досье». Роль Брэдли (Челси) Мэннинга Часть материалов об иракской военной кампании была получена от аналитика американской разведки в Ираке, Брэдли Мэннинга, который был задержан спустя три месяца после передачи данных и впоследствии осужден на 35 лет лишения свободы. В заключении Мэннинг объявил о смене пола и стал известен как Челси. В 2017 году она была освобождена по указу президента Барака Обамы. Широкая популярность Веб-сайт приобрел известность в апреле 2010 года, когда опубликовал засекреченное видео, демонстрирующее атаку американского вертолета в 2007 году, в результате которой в столице Ирака Багдаде погибли люди, передает Reuters. В течение 2010 года было обнародовано более 90 000 секретных военных документов США о войне в Афганистане и около 400 000 секретных файлов США о войне в Ираке — крупнейшие нарушения безопасности такого рода в военной истории США. В 2011 году также было обнародовано 250 000 секретных дипломатических телеграмм из посольств США по всему миру, некоторые из которых были опубликованы такими газетами, как New York Times и британская Guardian. Утечки разозлили и смутили американских политиков и военных чиновников, которые заявили, что это подвергает риску жизни. Документы о Гуантанамо и политика США В 2011 году WikiLeaks начал публиковать материалы о заключенных американской военной тюрьмы в Гуантанамо, которую Обама планировал закрыть. Однако, его преемник Дональд Трамп отменил это решение. Расширение НАТО и прослушка АНБ В 2014 году сайт разместил секретный доклад о возможном вступлении Украины в НАТО и его последствиях для отношений с Россией. Два года спустя были опубликованы данные о том, что АНБ прослушивало телефонные разговоры ряда мировых лидеров. Выборы в США и утечки переписки Перед президентскими выборами в США в 2016 году WikiLeaks обнародовал переписку членов Демократической партии, Хиллари Клинтон и Джона Подесты. Клинтон предполагала, что утечки могли быть связаны с российским вмешательством. В том же году появилась публикация о письмах предвыборного штаба Эммануэля Макрона. Разоблачения ЦРУ В 2017 году WikiLeaks выпустило серию публикаций под названием Vault 7, раскрывающих методы шпионажа ЦРУ через бытовую электронику, такую как телевизоры и смартфоны. Судебный процесс Швеция и Великобритания: начало судебного преследования Не долго Джулиан Ассанж оставался вне поля зрения правоохранительных органов после публикаций на WikiLeaks. В Швеции он стал фигурантом расследования после обвинений в сексуальных преступлениях, поданных двумя женщинами. Ассанж категорически отрицал эти обвинения, считая их политически мотивированными. Несмотря на предписание оставаться в стране, он отправился в Лондон, опасаясь экстрадиции в США. В конце 2010 года он был арестован в Великобритании по запросу шведских властей, но вскоре освобожден под залог. После нескольких судебных слушаний и апелляций, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где просил о политическом убежище. Он провел там около семи лет до того, как был лишен убежища и арестован британскими властями. Прекращение расследования и новые обвинения К моменту ареста Ассанжа большинство обвинений в Швеции было снято из-за истечения срока давности. В 2017 году шведское следствие было приостановлено, но возобновлено в 2019 году, что привело к запросу на заочный арест. Однако, к концу того же года, расследование снова закрыли из-за недостаточной доказательной базы. В Великобритании Ассанж был задержан по ордеру за нарушение условий освобождения под залог и приговорен к 50 неделям тюремного заключения. Он был помещен в тюрьму Белмарш, где оставался до рассмотрения запроса об экстрадиции в США. Обвинения США и процесс экстрадиции США предъявили Ассанжу обвинения в сговоре с американским военнослужащим Брэдли Мэннингом для получения и распространения конфиденциальной информации Пентагона. После этого последовали дополнительные обвинения, связанные с нарушением закона о шпионаже. В 2020 году начались слушания по экстрадиции, которые были приостановлены из-за пандемии и возобновлены позже в Центральном уголовном суде Лондона. Последние развития и будущее Ассанжа В начале 2021 года британский суд отказался выдать Ассанжа, опасаясь за его психическое здоровье. Однако США предоставили гарантии, что он не будет содержаться в условиях строгого режима и будет иметь право обжаловать приговор. В декабре 2021 года апелляция США была удовлетворена, но последующие попытки защиты оспорить вердикт не увенчались успехом. В марте 2024 года США предоставили дополнительные гарантии относительно прав Ассанжа и его возможности обжалования приговора. 25 июня основатель WikiLeaks был выпущен из-под стражи и покинул Великобританию. После 1901 дня в заключении в лондонской тюрьме Белмарш, он был освобожден под залог по решению Высокого суда Лондона. «Он сел на самолет и вылетел из Великобритании», — уточнила организация. По данным The Washington Post и CNN, основываясь на судебных документах, Ассанж достиг предварительного соглашения с американской стороной. В рамках этого соглашения он признает свою вину по одному из восемнадцати пунктов обвинения, что позволит ему выйти на свободу. Если сделка будет утверждена, то больше у американского правосудия претензий к Ассанжу не будет. Ожидается, что 26 июня суд на Северных Марианских островах, территории США в Тихом океане, вынесет решение о приговоре к пяти годам и двум месяцам тюремного заключения, период которого Ассанж уже отбыл в британской тюрьме, заявила канцелярия премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе. В сообщении WikiLeaks подчеркивается, что Ассанж направляется в Австралию. Источники телеканала сообщили, что представители Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований выражали протест против любой сделки, которая позволила бы Ассанжу избежать признания вины. Реакция на освобождение Ассанжа Семейная поддержка Стелла Ассанж, супруга основателя WikiLeaks, отметила, что вокруг ее мужа сформировалась значительная группа поддержки, которая ценила его борьбу за правду и справедливость. Международные лидеры приветствуют освобождение Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил удовлетворение освобождением Ассанжа, упомянув, что это событие сохраняет значение Статуи Свободы. Густаво Петро, президент Колумбии, поздравил Ассанжа и подчеркнул, что его «вечное заключение и пытки» являлись атакой на свободу прессы на глобальном уровне. Влияние на свободу прессы Джоди Гинсберг, исполнительный директор Комитета защиты журналистов в Нью-Йорке, выразила мнение о серьезном воздействии дела Ассанжа на свободу прессы по всему миру. Отзывы американских общественных и политических деятелей Роберт Кеннеди, бывший генпрокурор США, предложил установить в Вашингтоне памятник Ассанжу как символ важности свободы слова. Такер Карлсон, американский журналист, охарактеризовал освобождение Ассанжа как изменение хода событий. Вивек Рамасвами, бывший кандидат в президенты США, предположил, что освобождение Ассанжа может быть попыткой администрации Байдена завоевать поддержку либертарианцев перед выборами. Марджори Тейлор Грин, член палаты представителей от республиканской партии, выразила радость по поводу новостей об освобождении Ассанжа и подчеркнула неправомерность его длительного содержания под стражей за журналистскую деятельность. В социальных сетях раздались голоса радости и одобрения относительно освобождения Ассанжа.

