25 июня 2024

Ассанжа доставили в здание суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над журналистом пройдет в ближайшее время
Суд над журналистом пройдет в ближайшее время Фото:

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был доставлен в здание суда, где состоится слушание по его делу. Прямую трансляцию из аэропорта с прибытием журналиста показали на youtube-канале Crannofonix.

К зданию суда подъехал кортеж автомобилей, в одном из которых находился Джулиан Ассанж в сопровождении посла Австралии в США Кевина Радда. Журналисты, собравшиеся у входа в суд, не получили ответов на свои вопросы от Ассанжа и Радда, а охрана не пропустила их внутрь здания.

Слушание по делу Ассанжа назначено на 26 июня и пройдет в федеральном окружном суде Северных Марианских островов. На заседании, которое будет открытым для публики, Джулиану Ассанжу официально предъявят обвинение, и он сделает официальное заявление суду. Судьей на процессе будет Рамона Манглона.

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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был доставлен в здание суда, где состоится слушание по его делу. Прямую трансляцию из аэропорта с прибытием журналиста показали на youtube-канале Crannofonix. К зданию суда подъехал кортеж автомобилей, в одном из которых находился Джулиан Ассанж в сопровождении посла Австралии в США Кевина Радда. Журналисты, собравшиеся у входа в суд, не получили ответов на свои вопросы от Ассанжа и Радда, а охрана не пропустила их внутрь здания. Слушание по делу Ассанжа назначено на 26 июня и пройдет в федеральном окружном суде Северных Марианских островов. На заседании, которое будет открытым для публики, Джулиану Ассанжу официально предъявят обвинение, и он сделает официальное заявление суду. Судьей на процессе будет Рамона Манглона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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