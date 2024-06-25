Ассанжа доставили в здание суда

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был доставлен в здание суда, где состоится слушание по его делу. Прямую трансляцию из аэропорта с прибытием журналиста показали на youtube-канале Crannofonix.
К зданию суда подъехал кортеж автомобилей, в одном из которых находился Джулиан Ассанж в сопровождении посла Австралии в США Кевина Радда. Журналисты, собравшиеся у входа в суд, не получили ответов на свои вопросы от Ассанжа и Радда, а охрана не пропустила их внутрь здания.
Слушание по делу Ассанжа назначено на 26 июня и пройдет в федеральном окружном суде Северных Марианских островов. На заседании, которое будет открытым для публики, Джулиану Ассанжу официально предъявят обвинение, и он сделает официальное заявление суду. Судьей на процессе будет Рамона Манглона.
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