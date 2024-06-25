«Уралкалий» заявил о ликвидации последствий ЧП после вспышки метана в шахте

Из-за ЧП в шахте пострадали два человека
новость из сюжетаВспышка метана на «Уралкалии»
В Пермском крае на предприятии «Уралкалий» ликвидировали последствия аварии в шахте. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«В 11 часов 13 минут местного времени режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий снят», — сказано в сообщении. На предприятии уточнили, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице.
Ранее стало известно, что в ночь на 26 июня в шахте произошла вспышка метана. Пострадали два человека. Причины ЧП выясняет следственный комитет и прокуратура.
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