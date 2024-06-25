25 июня 2024

«Уралкалий» заявил о ликвидации последствий ЧП после вспышки метана в шахте

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ЧП в шахте пострадали два человека
Из-за ЧП в шахте пострадали два человека Фото:
новость из сюжета
Вспышка метана на «Уралкалии»

В Пермском крае на предприятии «Уралкалий» ликвидировали последствия аварии в шахте. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«В 11 часов 13 минут местного времени режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий снят», — сказано в сообщении. На предприятии уточнили, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице.

Ранее стало известно, что в ночь на 26 июня в шахте произошла вспышка метана. Пострадали два человека. Причины ЧП выясняет следственный комитет и прокуратура.

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В Пермском крае на предприятии «Уралкалий» ликвидировали последствия аварии в шахте. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «В 11 часов 13 минут местного времени режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий снят», — сказано в сообщении. На предприятии уточнили, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице. Ранее стало известно, что в ночь на 26 июня в шахте произошла вспышка метана. Пострадали два человека. Причины ЧП выясняет следственный комитет и прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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