Летчик-герой Юсупов оценил заявление пилота, обвинившего авиакомпанию в ЧП под Новосибирском

Пилот Юсупов: в «Уральских авиалиниях» соблюдается режим труда и отдыха экипажа

26 июня 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Дамир Юсупов подчеркнул, что в «Уральских авиалиниях» соблюдаются условия труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Летчик «Уральских авиалиний», Герой России Дамир Юсупов заявил, что в авиакомпании не нарушаются права сотрудников. Так он прокомментировал URA.RU заявление пилота Сергея Белова, который говорил о проблемах командиров в «Уральских авиалиниях». По его мнению, это могло стать причиной экстренной посадки самолета в пшеничном поле. «Я, честно, не слышал о том, что он обвинял компанию. У нас режим труда и отдыха соблюдается в компании, так что все нормально», — пояснил Юсупов. Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском. По его словам, посадка на поле произошла из-за политики компании. Летчик заявил, что если авиакомпании нужно что-то нарушить: время отдыха, рабочее время, то они загонят пилотов в такие рамки. На допросе в Росавиации командир также признавался, что после посадки в поле по просьбе командира эскадрильи исправил в бортовом журнале время посадки предыдущего рейса — чтобы скрыть нарушение минимального времени ежедневного отдыха на 20 мин. Сергей Белов вместе с Эдуардом Семеновым управляли самолетом, летевшим из Сочи в Омск. Воздушное судно экстренно село в пшеничном поле под Новосибирском, на борту находились 159 человек, никто из них не пострадал. Предполагается, что судно больше не вернется к полетам. Актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летчик «Уральских авиалиний», Герой России Дамир Юсупов заявил, что в авиакомпании не нарушаются права сотрудников. Так он прокомментировал URA.RU заявление пилота Сергея Белова, который говорил о проблемах командиров в «Уральских авиалиниях». По его мнению, это могло стать причиной экстренной посадки самолета в пшеничном поле. «Я, честно, не слышал о том, что он обвинял компанию. У нас режим труда и отдыха соблюдается в компании, так что все нормально», — пояснил Юсупов. Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском. По его словам, посадка на поле произошла из-за политики компании. Летчик заявил, что если авиакомпании нужно что-то нарушить: время отдыха, рабочее время, то они загонят пилотов в такие рамки. На допросе в Росавиации командир также признавался, что после посадки в поле по просьбе командира эскадрильи исправил в бортовом журнале время посадки предыдущего рейса — чтобы скрыть нарушение минимального времени ежедневного отдыха на 20 мин. Сергей Белов вместе с Эдуардом Семеновым управляли самолетом, летевшим из Сочи в Омск. Воздушное судно экстренно село в пшеничном поле под Новосибирском, на борту находились 159 человек, никто из них не пострадал. Предполагается, что судно больше не вернется к полетам. Актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.