26 июня 2024

Дума ХМАО приняла решение о повышении зарплат врачам и учителям

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Власти ХМАО повысят зарплаты врачам и учителям
Власти ХМАО повысят зарплаты врачам и учителям Фото:

Депутаты окружной думы на очередном заседании проголосовали за внесения изменений в региональный бюджет и выделение более девяти миллиардов рублей на увеличение зарплат работникам образования и здравоохранения. Все 37 депутатов проголосовали «за».

«Решение принято. Поправки в бюджет приняты», — объявил председатель парламента Борис Хохряков.

Дополнительные расходы будут направлены на увеличение зарплат врачам и учителям, выплаты участникам СВО. А также закупку высокотехнологичного медицинского оборудования и жизненно важных лекарств.

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Депутаты окружной думы на очередном заседании проголосовали за внесения изменений в региональный бюджет и выделение более девяти миллиардов рублей на увеличение зарплат работникам образования и здравоохранения. Все 37 депутатов проголосовали «за». «Решение принято. Поправки в бюджет приняты», — объявил председатель парламента Борис Хохряков. Дополнительные расходы будут направлены на увеличение зарплат врачам и учителям, выплаты участникам СВО. А также закупку высокотехнологичного медицинского оборудования и жизненно важных лекарств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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