Дума ХМАО приняла решение о повышении зарплат врачам и учителям

Власти ХМАО повысят зарплаты врачам и учителям
Депутаты окружной думы на очередном заседании проголосовали за внесения изменений в региональный бюджет и выделение более девяти миллиардов рублей на увеличение зарплат работникам образования и здравоохранения. Все 37 депутатов проголосовали «за».
«Решение принято. Поправки в бюджет приняты», — объявил председатель парламента Борис Хохряков.
Дополнительные расходы будут направлены на увеличение зарплат врачам и учителям, выплаты участникам СВО. А также закупку высокотехнологичного медицинского оборудования и жизненно важных лекарств.
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