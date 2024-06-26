Власти ХМАО выделят 9 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам

Дума ХМАО пересмотрела бюджет региона, выделив более девяти миллиардов рублей на увеличение зарплаты работникам сферы образования и здравоохранения. Информацию о запланированных изменениях в бюджете на 2024—2026 годы опубликовали на сайте думы округа.
«Более девяти миллиардов рублей — расходы на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, тем, кто подпадает под указ президента страны — в основном это касается сферы образования и здравоохранения. В том числе львиная часть этих средств пойдет в виде субсидий муниципалитетам», — сообщили на сайте думы Югры.
Кроме того, около пяти миллиардов рублей потратят на оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Еще пять миллиардов — на строительство жилья и покупку недвижимости для детей-сирот. Около миллиарда рублей выделено на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования. 800 миллионов — на дотацию авиационных перевозок, чтобы уменьшить стоимость авиаперелетов для югорчан.
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