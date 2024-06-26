Власти ХМАО выделят 9 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам

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Средства пойдут на повышение зарплат работникам бюджетных учреждений округа Фото:

Дума ХМАО пересмотрела бюджет региона, выделив более девяти миллиардов рублей на увеличение зарплаты работникам сферы образования и здравоохранения. Информацию о запланированных изменениях в бюджете на 2024—2026 годы опубликовали на сайте думы округа.

«Более девяти миллиардов рублей — расходы на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, тем, кто подпадает под указ президента страны — в основном это касается сферы образования и здравоохранения. В том числе львиная часть этих средств пойдет в виде субсидий муниципалитетам», — сообщили на сайте думы Югры.

Кроме того, около пяти миллиардов рублей потратят на оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Еще пять миллиардов — на строительство жилья и покупку недвижимости для детей-сирот. Около миллиарда рублей выделено на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования. 800 миллионов — на дотацию авиационных перевозок, чтобы уменьшить стоимость авиаперелетов для югорчан.

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Дума ХМАО пересмотрела бюджет региона, выделив более девяти миллиардов рублей на увеличение зарплаты работникам сферы образования и здравоохранения. Информацию о запланированных изменениях в бюджете на 2024—2026 годы опубликовали на сайте думы округа. «Более девяти миллиардов рублей — расходы на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, тем, кто подпадает под указ президента страны — в основном это касается сферы образования и здравоохранения. В том числе львиная часть этих средств пойдет в виде субсидий муниципалитетам», — сообщили на сайте думы Югры. Кроме того, около пяти миллиардов рублей потратят на оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Еще пять миллиардов — на строительство жилья и покупку недвижимости для детей-сирот. Около миллиарда рублей выделено на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования. 800 миллионов — на дотацию авиационных перевозок, чтобы уменьшить стоимость авиаперелетов для югорчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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