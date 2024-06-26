26 июня 2024

В ХМАО водитель после ДТП вышел из машины и попал под грузовик. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выясняет подробности случившегося
Полиция выясняет подробности случившегося Фото:

В Сургуте (ХМАО) на улице Аэрофлотской водитель после ДТП вышел из машины и попал под грузовик. С интервалом в несколько минут произошли две серьезных аварии, в которых три человека пострадали и один погиб. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«На Аэрофлотской произошло ДТП. Когда туда выехал наряд ДПС, сообщили о еще одной аварии. Мужчина из иномарки „Suzuki“ вышел посмотреть повреждения после столкновения с автомобилем „Kia“. В это время в них врезается грузовик „Газель“. Водитель „Suzuki“ погиб, а мужчина, находившийся за рулем грузовика, отправлен в больницу. Его состояние тяжелое», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что в «Газель» врезался еще один грузовик. Пострадали еще два человека. В полиции подтвердили информацию о погибшем в результате ДТП. Информация о пострадавших еще уточняется.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на Аэрофлотской произошло ДТП. Изначально говорилось о двух погибших.

Видео: УМВД России по ХМАО 

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В Сургуте (ХМАО) на улице Аэрофлотской водитель после ДТП вышел из машины и попал под грузовик. С интервалом в несколько минут произошли две серьезных аварии, в которых три человека пострадали и один погиб. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «На Аэрофлотской произошло ДТП. Когда туда выехал наряд ДПС, сообщили о еще одной аварии. Мужчина из иномарки „Suzuki“ вышел посмотреть повреждения после столкновения с автомобилем „Kia“. В это время в них врезается грузовик „Газель“. Водитель „Suzuki“ погиб, а мужчина, находившийся за рулем грузовика, отправлен в больницу. Его состояние тяжелое», — сообщил собеседник агентства. Кроме того, он добавил, что в «Газель» врезался еще один грузовик. Пострадали еще два человека. В полиции подтвердили информацию о погибшем в результате ДТП. Информация о пострадавших еще уточняется. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на Аэрофлотской произошло ДТП. Изначально говорилось о двух погибших. Видео: УМВД России по ХМАО 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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