Екатеринбург попал в пятерку городов с самой дорогой бизнес-недвижимостью

27 июня 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Стоимость квадратного метра достигла 209 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбург вошел в пятерку городов-миллионников с самой дорогой бизнес-недвижимостью. Стоимость одного квадратного метра переваливает 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в агентстве «Яндекс Недвижимость». «В силу маркетинговых причин мы видим большой объем предложения в сегменте бизнес-класса, хотя во многих случаях по базовым характеристикам эти предложения могут минимально отличаться от класса комфорт», — пояснил коммерческий директор агентства Евгений Белокуров. Он уточнил, что в Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра бизнес-недвижимости стоит около 209 тысяч рублей за «квадрат». Также в этот рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. «Цены на недвижимость комфорт-класса не изменились, а цены на бизнес-класс немного выросли», — отметили в агентстве. Стоимость квартир в новостройках Екатеринбурга за за последний год выросла на 1,1 миллиона рублей (+17,6%). Руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксения Чернецкая объясняет это тем, что в отрасли наблюдается серьезный дефицит кадров, а материалы дорожают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург вошел в пятерку городов-миллионников с самой дорогой бизнес-недвижимостью. Стоимость одного квадратного метра переваливает 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в агентстве «Яндекс Недвижимость». «В силу маркетинговых причин мы видим большой объем предложения в сегменте бизнес-класса, хотя во многих случаях по базовым характеристикам эти предложения могут минимально отличаться от класса комфорт», — пояснил коммерческий директор агентства Евгений Белокуров. Он уточнил, что в Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра бизнес-недвижимости стоит около 209 тысяч рублей за «квадрат». Также в этот рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. «Цены на недвижимость комфорт-класса не изменились, а цены на бизнес-класс немного выросли», — отметили в агентстве. Стоимость квартир в новостройках Екатеринбурга за за последний год выросла на 1,1 миллиона рублей (+17,6%). Руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксения Чернецкая объясняет это тем, что в отрасли наблюдается серьезный дефицит кадров, а материалы дорожают.