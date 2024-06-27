Екатеринбург попал в пятерку городов с самой дорогой бизнес-недвижимостью

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Виды Екатеринбурга, недвижимость, бизнес центр, екатеринбург-сити, офисники
Стоимость квадратного метра достигла 209 тысяч рублей Фото:

Екатеринбург вошел в пятерку городов-миллионников с самой дорогой бизнес-недвижимостью. Стоимость одного квадратного метра переваливает 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в агентстве «Яндекс Недвижимость».

«В силу маркетинговых причин мы видим большой объем предложения в сегменте бизнес-класса, хотя во многих случаях по базовым характеристикам эти предложения могут минимально отличаться от класса комфорт», — пояснил коммерческий директор агентства Евгений Белокуров. Он уточнил, что в Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра бизнес-недвижимости стоит около 209 тысяч рублей за «квадрат».

Также в этот рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. «Цены на недвижимость комфорт-класса не изменились, а цены на бизнес-класс немного выросли», — отметили в агентстве.

Стоимость квартир в новостройках Екатеринбурга за за последний год выросла на 1,1 миллиона рублей (+17,6%). Руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксения Чернецкая объясняет это тем, что в отрасли наблюдается серьезный дефицит кадров, а материалы дорожают.

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Екатеринбург вошел в пятерку городов-миллионников с самой дорогой бизнес-недвижимостью. Стоимость одного квадратного метра переваливает 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в агентстве «Яндекс Недвижимость». «В силу маркетинговых причин мы видим большой объем предложения в сегменте бизнес-класса, хотя во многих случаях по базовым характеристикам эти предложения могут минимально отличаться от класса комфорт», — пояснил коммерческий директор агентства Евгений Белокуров. Он уточнил, что в Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра бизнес-недвижимости стоит около 209 тысяч рублей за «квадрат». Также в этот рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. «Цены на недвижимость комфорт-класса не изменились, а цены на бизнес-класс немного выросли», — отметили в агентстве. Стоимость квартир в новостройках Екатеринбурга за за последний год выросла на 1,1 миллиона рублей (+17,6%). Руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксения Чернецкая объясняет это тем, что в отрасли наблюдается серьезный дефицит кадров, а материалы дорожают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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