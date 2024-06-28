Политолог: «Хасиков сваливает вину на других чиновников перед выборами»

Глава Калмыкии Хасиков уволил мэра и председателя горсобрания Элисты

28 июня 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Хасиков распускает команду, собравшую народный негатив Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава республики Калмыкия Бату Хасиков увольняет непопулярных в народе чиновников и политиков, чтобы защитить себя и «Единую Россию» от негатива на выборах губернатора и городского собрания Элисты. Именно так трактуют прошедшие отставки главы администрации города Шафрана Тепшинова и председателя Горсобрания Николая Орзаева источники URA.RU, а также региональные политологи. В 2024 году в Калмыкии проходят выборы губернатора и городского собрания Элисты. Бату Хасиков выдвигается от ЕР на второй срок, получив в 2019 году 82% голосов. Дума Элисты на данный момент также подконтрольна «Единой России»: партию представляют 15 из 19 депутатов. Жители Элисты не любят «Единую Россию» из-за массы проблем в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как сообщают эксперты, Элиста — очень протестный город, где у «Единой России» последние пять лет минимальная поддержка, а результаты партии в 2019 году — полностью наследие предыдущей управленческой команды. Выборы в Госдуму в 2021 году ЕР здесь провалила. Она не победила ни на одном избирательном участке города. За КПРФ в Элисте проголосовали 28,95% избирателей, за «Единую Россию» — 26,66%. «Местный избиратель и сейчас крайне негативно настроен по отношению к городским чиновникам», — сообщает руководитель Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, ранее работавший на избирательных кампаниях в Калмыкии. Протестные настроения связаны с системными проблемами в Элисте. «В городе хроническое запустение. Огромное количество проблем, которые не решаются. При Тепшинове и Орзаеве все ухудшалось. Начиная от коммуналки, заканчивая электрическими сетями. В городе +40 градусов в тени, люди постоянно пользуются кондиционерами. Из-за постоянных отключений электричества часть населения сидит без кондиционеров в жару. В регионе также остро стоит проблема питьевой воды. Огромное количество заболеваний, связанных с питьевой водой. Все это на фоне безработицы и вынужденной трудовой миграции», — делятся с агентством источники на условиях анонимности. В 2023 году Бату Хасиков взял реванш на выборах в Народный хурал Калмыкии. Совместными с федеральным центром усилиями там «Единая Россия» получила большинство. «На выборах в Народный хурал было множество действий, чтобы нейтрализовать оппозицию. При поддержке московских политконсультантов удалось выправить ситуацию. Лидеры оппозиционных партий пошли на компромисс с Хасиковым. Значительная часть оппозиционной группы в Народном хурале лишилась своих постов. Такое чувство, что договоренности со стороны ЕР не были выполнены, потому что взамен те же коммунисты не получили ничего», — комментирует Андрей Серенко Задача Хасикова — договориться с оппозицией и повторить успех 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Итоги выборов Народного Хурала в 2023 году были позитивны для «Единой России». Партия получила 23 из 27 мандатов. По словам Серенко, главная задача Бату Хасикова — повторить результат прошлогодних выборов в Народный хурал и так же нейтрализовать оппозицию. Его стратегия — отвести от себя негатив и переложить его на других представителей политического истеблишмента. Так губернатор делал и в 2022 году, перед выборами в заксобрание. «Хасикову нужен максимально высокий результат, чтобы не показать Москве, что что-то здесь совсем плохо и стоило поискать другого кандидата. Позиция — я не виноват. Все сваливает, ищет козлов отпущения. Тепшинов и Орзаев оказались в роли Трапезникова (уволенный в 2022 году глава Администрации Элисты) несколько лет назад», — комментирует агентству Андрей Серенко. Близкий к Калмыкии политолог Александр Сайгин уверяет, что перевод Тепшинова и Орзаева из Элисты позитивно отразится на результатах выборов для «Единой России». «Думаю, что эта ситуация облегчит выборы. Технологи Хасикова посчитали рейтинг Тепшинова и Орзаева, поэтому прямо перед выборами произошла смена. Это сделано для того, чтобы получить дополнительные голоса», — комментирует Сайгин. По словам Сайгина, партия власти может также рассчитывать на увеличение количества мандатов в городском собрании Элисты. «Я полагаю, что „Единая Россия“ укрепит позиции в гордуме, если сейчас будут найдены оперативно дополнительные бюджеты и будут предприняты конкретные шаги», — сообщает политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава республики Калмыкия Бату Хасиков увольняет непопулярных в народе чиновников и политиков, чтобы защитить себя и «Единую Россию» от негатива на выборах губернатора и городского собрания Элисты. Именно так трактуют прошедшие отставки главы администрации города Шафрана Тепшинова и председателя Горсобрания Николая Орзаева источники URA.RU, а также региональные политологи. В 2024 году в Калмыкии проходят выборы губернатора и городского собрания Элисты. Бату Хасиков выдвигается от ЕР на второй срок, получив в 2019 году 82% голосов. Дума Элисты на данный момент также подконтрольна «Единой России»: партию представляют 15 из 19 депутатов. Как сообщают эксперты, Элиста — очень протестный город, где у «Единой России» последние пять лет минимальная поддержка, а результаты партии в 2019 году — полностью наследие предыдущей управленческой команды. Выборы в Госдуму в 2021 году ЕР здесь провалила. Она не победила ни на одном избирательном участке города. За КПРФ в Элисте проголосовали 28,95% избирателей, за «Единую Россию» — 26,66%. «Местный избиратель и сейчас крайне негативно настроен по отношению к городским чиновникам», — сообщает руководитель Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, ранее работавший на избирательных кампаниях в Калмыкии. «В городе хроническое запустение. Огромное количество проблем, которые не решаются. При Тепшинове и Орзаеве все ухудшалось. Начиная от коммуналки, заканчивая электрическими сетями. В городе +40 градусов в тени, люди постоянно пользуются кондиционерами. Из-за постоянных отключений электричества часть населения сидит без кондиционеров в жару. В регионе также остро стоит проблема питьевой воды. Огромное количество заболеваний, связанных с питьевой водой. Все это на фоне безработицы и вынужденной трудовой миграции», — делятся с агентством источники на условиях анонимности. В 2023 году Бату Хасиков взял реванш на выборах в Народный хурал Калмыкии. Совместными с федеральным центром усилиями там «Единая Россия» получила большинство. «На выборах в Народный хурал было множество действий, чтобы нейтрализовать оппозицию. При поддержке московских политконсультантов удалось выправить ситуацию. Лидеры оппозиционных партий пошли на компромисс с Хасиковым. Значительная часть оппозиционной группы в Народном хурале лишилась своих постов. Такое чувство, что договоренности со стороны ЕР не были выполнены, потому что взамен те же коммунисты не получили ничего», — комментирует Андрей Серенко Итоги выборов Народного Хурала в 2023 году были позитивны для «Единой России». Партия получила 23 из 27 мандатов. По словам Серенко, главная задача Бату Хасикова — повторить результат прошлогодних выборов в Народный хурал и так же нейтрализовать оппозицию. Его стратегия — отвести от себя негатив и переложить его на других представителей политического истеблишмента. Так губернатор делал и в 2022 году, перед выборами в заксобрание. «Хасикову нужен максимально высокий результат, чтобы не показать Москве, что что-то здесь совсем плохо и стоило поискать другого кандидата. Позиция — я не виноват. Все сваливает, ищет козлов отпущения. Тепшинов и Орзаев оказались в роли Трапезникова (уволенный в 2022 году глава Администрации Элисты) несколько лет назад», — комментирует агентству Андрей Серенко. «Думаю, что эта ситуация облегчит выборы. Технологи Хасикова посчитали рейтинг Тепшинова и Орзаева, поэтому прямо перед выборами произошла смена. Это сделано для того, чтобы получить дополнительные голоса», — комментирует Сайгин. По словам Сайгина, партия власти может также рассчитывать на увеличение количества мандатов в городском собрании Элисты. «Я полагаю, что „Единая Россия“ укрепит позиции в гордуме, если сейчас будут найдены оперативно дополнительные бюджеты и будут предприняты конкретные шаги», — сообщает политолог.