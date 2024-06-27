В Свердловскую область завезли 1,5 тонны зараженных яблок из Узбекистана

В Свердловской области на складе временного хранения специалист Россельхознадзора в партии фруктов из Узбекистана выявил 1,5 тонны зараженных яблок. Реализацию товара запретили и отправили фрукты на обеззараживание, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в продукции из Узбекистана (персики, абрикосы, сливы, нектарины, яблоки) в 1,5 тонны яблок обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка», — следует из сообщения. Наличие вредителя подтвердилось на лабораторной экспертизе.
Получатель груза принял решение отправить фрукты на обеззараживание. Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после проведения дополнительных лабораторных исследований.
Ранее в Екатеринбург поступили 18 тонн томатов из Казахстана, зараженных вирусом мозаики пепино, который считается одним из наиболее опасных заболеваний плодов во всем мире. Овощи не допустили к ввозу и уничтожили.
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