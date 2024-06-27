27 июня 2024

В Свердловскую область завезли 1,5 тонны зараженных яблок из Узбекистана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фрукты. Челябинск, продукты, фрукты, супермаркет, яблоки, магазин
Фрукты отправили на обеззараживание Фото:

В Свердловской области на складе временного хранения специалист Россельхознадзора в партии фруктов из Узбекистана выявил 1,5 тонны зараженных яблок. Реализацию товара запретили и отправили фрукты на обеззараживание, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в продукции из Узбекистана (персики, абрикосы, сливы, нектарины, яблоки) в 1,5 тонны яблок обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка», — следует из сообщения. Наличие вредителя подтвердилось на лабораторной экспертизе.

Получатель груза принял решение отправить фрукты на обеззараживание. Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после проведения дополнительных лабораторных исследований.

Ранее в Екатеринбург поступили 18 тонн томатов из Казахстана, зараженных вирусом мозаики пепино, который считается одним из наиболее опасных заболеваний плодов во всем мире. Овощи не допустили к ввозу и уничтожили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области на складе временного хранения специалист Россельхознадзора в партии фруктов из Узбекистана выявил 1,5 тонны зараженных яблок. Реализацию товара запретили и отправили фрукты на обеззараживание, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в продукции из Узбекистана (персики, абрикосы, сливы, нектарины, яблоки) в 1,5 тонны яблок обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка», — следует из сообщения. Наличие вредителя подтвердилось на лабораторной экспертизе. Получатель груза принял решение отправить фрукты на обеззараживание. Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после проведения дополнительных лабораторных исследований. Ранее в Екатеринбург поступили 18 тонн томатов из Казахстана, зараженных вирусом мозаики пепино, который считается одним из наиболее опасных заболеваний плодов во всем мире. Овощи не допустили к ввозу и уничтожили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...