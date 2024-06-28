28 июня 2024

На оборонном заводе Екатеринбурга в гаубице нашли оторванную руку

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День 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, оружие, гаубица, ствол
Технику использовали в зоне спецоперации (архивное фото) Фото:

На Уральском заводе транспортного машиностроения 25 июня в гаубице, прибывшей из Бреста (Белоруссия), обнаружили человеческую кисть руки. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Утром 25-го июня в самоходной гаубице 2С19 „МСТА-С“ обнаружена человеческая скелетированная кисть руки. Она находилась в конвейере для снарядов», — сказал собеседник.

По его словам, за день до этого техника прибыла на завод для восстановления. «Ее использовали на СВО», — подчеркнул инсайдер.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу «Уралтрансмаша». На предприятии не дали комментарий с подробностями об инциденте.

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На Уральском заводе транспортного машиностроения 25 июня в гаубице, прибывшей из Бреста (Белоруссия), обнаружили человеческую кисть руки. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Утром 25-го июня в самоходной гаубице 2С19 „МСТА-С“ обнаружена человеческая скелетированная кисть руки. Она находилась в конвейере для снарядов», — сказал собеседник. По его словам, за день до этого техника прибыла на завод для восстановления. «Ее использовали на СВО», — подчеркнул инсайдер. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу «Уралтрансмаша». На предприятии не дали комментарий с подробностями об инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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