На оборонном заводе Екатеринбурга в гаубице нашли оторванную руку

На Уральском заводе транспортного машиностроения 25 июня в гаубице, прибывшей из Бреста (Белоруссия), обнаружили человеческую кисть руки. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Утром 25-го июня в самоходной гаубице 2С19 „МСТА-С“ обнаружена человеческая скелетированная кисть руки. Она находилась в конвейере для снарядов», — сказал собеседник.
По его словам, за день до этого техника прибыла на завод для восстановления. «Ее использовали на СВО», — подчеркнул инсайдер.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу «Уралтрансмаша». На предприятии не дали комментарий с подробностями об инциденте.
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