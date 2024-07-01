Врачи рассказали о состоянии екатеринбуржца, попавшего под поезд метро и под машину

Екатеринбуржец, попавший под поезд и под машину, находится в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
Врачи пытаются стабилизировать состояние пациента (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец Владислав, который упал на рельсы в метро и позже был сбит автомобилем, находится в тяжелом состоянии. Врачи ГАУЗ СО ЦГКБ №24 борются за жизнь пациента.

«Пациент находится в сознании. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое», — сообщили представители горбольницы № 24 порталу E1.RU.

По словам жены Владислава, накануне происшествия мужчина вел себя странно, был в депрессии. Она также отметила, что в семье не было конфликтов и что муж пропал из дома за день до происшествия.

Екатеринбуржец Владислав утром 30 июня упал под колеса поезда метро на станции «Площадь 1905 года». Из-за того, что мужчина упал на пути, были заблокированы несколько станций, а пассажиров эвакуировали из вагонов. Пострадавший выжил. Его госпитализировали, но он сбежал от врачей и в тот же день попал под автомобиль. Обстоятельства происшествия и мотивы поступков мужчины выясняются.

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Екатеринбуржец Владислав, который упал на рельсы в метро и позже был сбит автомобилем, находится в тяжелом состоянии. Врачи ГАУЗ СО ЦГКБ №24 борются за жизнь пациента. «Пациент находится в сознании. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое», — сообщили представители горбольницы № 24 порталу E1.RU. По словам жены Владислава, накануне происшествия мужчина вел себя странно, был в депрессии. Она также отметила, что в семье не было конфликтов и что муж пропал из дома за день до происшествия. Екатеринбуржец Владислав утром 30 июня упал под колеса поезда метро на станции «Площадь 1905 года». Из-за того, что мужчина упал на пути, были заблокированы несколько станций, а пассажиров эвакуировали из вагонов. Пострадавший выжил. Его госпитализировали, но он сбежал от врачей и в тот же день попал под автомобиль. Обстоятельства происшествия и мотивы поступков мужчины выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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