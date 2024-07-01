Врачи рассказали о состоянии екатеринбуржца, попавшего под поезд метро и под машину

Екатеринбуржец Владислав, который упал на рельсы в метро и позже был сбит автомобилем, находится в тяжелом состоянии. Врачи ГАУЗ СО ЦГКБ №24 борются за жизнь пациента.
«Пациент находится в сознании. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое», — сообщили представители горбольницы № 24 порталу E1.RU.
По словам жены Владислава, накануне происшествия мужчина вел себя странно, был в депрессии. Она также отметила, что в семье не было конфликтов и что муж пропал из дома за день до происшествия.
Екатеринбуржец Владислав утром 30 июня упал под колеса поезда метро на станции «Площадь 1905 года». Из-за того, что мужчина упал на пути, были заблокированы несколько станций, а пассажиров эвакуировали из вагонов. Пострадавший выжил. Его госпитализировали, но он сбежал от врачей и в тот же день попал под автомобиль. Обстоятельства происшествия и мотивы поступков мужчины выясняются.
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