Посещаемость Дня молодежи в Екатеринбурге рухнула в восемь раз. Фото

На День молодежи в Екатеринбурге пришли 8,5 тысячи человек
© Служба новостей «URA.RU»
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День молодёжи в парке Маяковского. Екатеринбург
Концерты проходили почти без зрителей Фото:

В Екатеринбурге посещаемость одного из главных ивентов лета — Дня молодежи — составила всего 8,5 тысячи человек, это в восемь раз меньше, чем годом ранее. Статистику URA.RU предоставили организаторы.

«Гостями праздника стали 8504 человек», — поделились в оргкомитете. Событие отмечали 29 июня в парке Маяковского в экстремальных условиях: под дождем и при сильном ветре. URA.RU публиковало кадры с концертов Косты Лакосты и DJ Rudenko, на которые почти никто не пришел. Перенести мероприятие было невозможно — пришлось бы отменять договоренности, уже подкрепленные серьезными деньгами.

В 2023 году празднование проходило тоже в ЦПКиО. Тогда хедлайнером была певица Глюк’oZа, и за весь день площадку посетили более 69 тысяч человек.

День молодежи в парке Маяковского. Екатеринбург
Так проходил КВН
Фото:
День молодежи в парке Маяковского. Екатеринбург
Ближе к концертам люди подтянулись
Фото:

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В Екатеринбурге посещаемость одного из главных ивентов лета — Дня молодежи — составила всего 8,5 тысячи человек, это в восемь раз меньше, чем годом ранее. Статистику URA.RU предоставили организаторы. «Гостями праздника стали 8504 человек», — поделились в оргкомитете. Событие отмечали 29 июня в парке Маяковского в экстремальных условиях: под дождем и при сильном ветре. URA.RU публиковало кадры с концертов Косты Лакосты и DJ Rudenko, на которые почти никто не пришел. Перенести мероприятие было невозможно — пришлось бы отменять договоренности, уже подкрепленные серьезными деньгами. В 2023 году празднование проходило тоже в ЦПКиО. Тогда хедлайнером была певица Глюк’oZа, и за весь день площадку посетили более 69 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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