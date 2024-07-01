Посещаемость Дня молодежи в Екатеринбурге рухнула в восемь раз. Фото

На День молодежи в Екатеринбурге пришли 8,5 тысячи человек

01 июля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Концерты проходили почти без зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге посещаемость одного из главных ивентов лета — Дня молодежи — составила всего 8,5 тысячи человек, это в восемь раз меньше, чем годом ранее. Статистику URA.RU предоставили организаторы. «Гостями праздника стали 8504 человек», — поделились в оргкомитете. Событие отмечали 29 июня в парке Маяковского в экстремальных условиях: под дождем и при сильном ветре. URA.RU публиковало кадры с концертов Косты Лакосты и DJ Rudenko, на которые почти никто не пришел. Перенести мероприятие было невозможно — пришлось бы отменять договоренности, уже подкрепленные серьезными деньгами. В 2023 году празднование проходило тоже в ЦПКиО. Тогда хедлайнером была певица Глюк’oZа, и за весь день площадку посетили более 69 тысяч человек. Так проходил КВН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ближе к концертам люди подтянулись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге посещаемость одного из главных ивентов лета — Дня молодежи — составила всего 8,5 тысячи человек, это в восемь раз меньше, чем годом ранее. Статистику URA.RU предоставили организаторы. «Гостями праздника стали 8504 человек», — поделились в оргкомитете. Событие отмечали 29 июня в парке Маяковского в экстремальных условиях: под дождем и при сильном ветре. URA.RU публиковало кадры с концертов Косты Лакосты и DJ Rudenko, на которые почти никто не пришел. Перенести мероприятие было невозможно — пришлось бы отменять договоренности, уже подкрепленные серьезными деньгами. В 2023 году празднование проходило тоже в ЦПКиО. Тогда хедлайнером была певица Глюк’oZа, и за весь день площадку посетили более 69 тысяч человек.