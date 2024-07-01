В Екатеринбурге посещаемость одного из главных ивентов лета — Дня молодежи — составила всего 8,5 тысячи человек, это в восемь раз меньше, чем годом ранее. Статистику URA.RU предоставили организаторы.
«Гостями праздника стали 8504 человек», — поделились в оргкомитете. Событие отмечали 29 июня в парке Маяковского в экстремальных условиях: под дождем и при сильном ветре. URA.RU публиковало кадры с концертов Косты Лакосты и DJ Rudenko, на которые почти никто не пришел. Перенести мероприятие было невозможно — пришлось бы отменять договоренности, уже подкрепленные серьезными деньгами.
В 2023 году празднование проходило тоже в ЦПКиО. Тогда хедлайнером была певица Глюк’oZа, и за весь день площадку посетили более 69 тысяч человек.
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