Дело мигранта, оскорбившего сотрудника полиции в Челябинске, направлено в суд

02 июля 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Мигрант из Киргизии оскорбил сотрудницу полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске направлено в суд уголовное дело на мигранта из Киргизии, который оскорбил сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. «Завершено расследование уголовных дел в отношении 40-летнего уроженца Киргизии, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел 14 июня в парке «Металлург» им. О.И. Тищенко. Мигрант из Киргизии публично оскорбил сотрудницу полиции, а потом начал угрожать ей насилием. После задержания он извинился за свое поведение на камеру, но был отправлен на восемь суток ареста. По данному факту возбуждены два уголовных дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске направлено в суд уголовное дело на мигранта из Киргизии, который оскорбил сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. «Завершено расследование уголовных дел в отношении 40-летнего уроженца Киргизии, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел 14 июня в парке «Металлург» им. О.И. Тищенко. Мигрант из Киргизии публично оскорбил сотрудницу полиции, а потом начал угрожать ей насилием. После задержания он извинился за свое поведение на камеру, но был отправлен на восемь суток ареста. По данному факту возбуждены два уголовных дела.