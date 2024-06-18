На мигранта, оскорбившего полицейского в Челябинске, завели уголовные дела

На мигранта, который сначала оскорбил сотрудницу полиции в Челябинске, а потом оперативно извинился перед ней, завели уголовное дело. Об этом 18 июня URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Возбуждены уголовные дела в отношении 40-летнего уроженца Киргизии, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Инцидент произошел 14 июня в парке «Металлург» им. О.И. Тищенко. Иностранец публично оскорбил сотрудницу полиции, а после начал угрожать ей насилием. После задержания он извинился за свое поведение на камеру и получил восемь суток ареста. Но вслед за этим последовала и уголовная ответственность.
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