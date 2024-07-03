03 июля 2024

Барецкий заявил о риске развода Пугачевой и Галкина*

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Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Барецкий: У Пугачевой произошел разлад с мужем-юмористом Фото:

Певица Алла Пугачева перестала общаться с семьей из-за разлада с мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Семейный конфликт звездной пары, покинувших Россию, теперь провоцирует множество юридических вопросов. Об этом заявил шоумен Стас Барецкий.

«На фоне семейного конфликта Пугачевой и Галкина может возникнуть большое количество юридических вопросов. Пугачева там инициатор этого всего, Галкин препятствует. Там такое семейное болото», — рассказал Барецкий изданию NEWS.

Шоумен отметил, что в семье Пугачевой все настроены против возможного развода звездной пары. Но при этом Алле Борисовне обидно, что нет поддержки от близких.

Сама Пугачева ранее говорила, что Галкин стал тем человеком, рядом с которым она обрела гармонию. В 2011 году пара официально зарегистрировала свой брак. Супруги воспитывают двоих детей, дочь Лизу и сына Гарри.

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Певица Алла Пугачева перестала общаться с семьей из-за разлада с мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Семейный конфликт звездной пары, покинувших Россию, теперь провоцирует множество юридических вопросов. Об этом заявил шоумен Стас Барецкий. «На фоне семейного конфликта Пугачевой и Галкина может возникнуть большое количество юридических вопросов. Пугачева там инициатор этого всего, Галкин препятствует. Там такое семейное болото», — рассказал Барецкий изданию NEWS. Шоумен отметил, что в семье Пугачевой все настроены против возможного развода звездной пары. Но при этом Алле Борисовне обидно, что нет поддержки от близких. Сама Пугачева ранее говорила, что Галкин стал тем человеком, рядом с которым она обрела гармонию. В 2011 году пара официально зарегистрировала свой брак. Супруги воспитывают двоих детей, дочь Лизу и сына Гарри.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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