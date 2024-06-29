Как подготовиться к Петрову посту: традиции и запреты на Петровское заговенье 30 июня

Петровское заговенье в 2024 году: история, обычаи, приметы

29 июня 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Накануне Петрова поста народ устраивал большой праздник Фото: Георгий Бергал © URA.RU В православном календаре последний день накануне Петрова поста (1—12 июля) считается особым. Он носит название Петровского заговенья и в 2024 году выпадает на 30 июня. Это время подготовки к посту, когда верующие устраивали молочно-мясной пир, гуляли и отдыхали, а также настраивались на очищение духа во время поста. Как подготовиться к Петровскому посту, отметить Петровское заговенье и что категорически нельзя делать в этот день — в материале URA.RU. История праздника День Петровского заговенья объединяет в себе три праздника: Собор всех святых, окончание Русальной недели и собственно Петровское заговенье. В следующее после Троицы воскресенье, завершающее Троицкую неделю, православные традиционно празднуют Собор всех святых, посвященный прославлению всех известных и неизвестных святых, что когда-либо жили на Земле. Мученики, монахи и подвижники первых веков нашей эры остались никому не известны, но заслужили такого же почета, что и их известные братья по вере. В народе же последний день Троицкой недели совпадал с последним днем Русальной недели, когда у водоемов бродили души утопленниц. Вместе с тем Русальная неделя — окончательный уход весны и воцарение лета, период цветения злаков. Поэтому в воскресенье, что приходилось концом Русальной недели, люди не работали, а гуляли, водили хороводы, создавали чучело весны, которое затем топили в реке, и купались в этой же реке голышом. В день Петровского заговенья народ устраивал гуляния, провожая весну, встречая лето и готовясь к двухнедельному посту Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Гуляния в этот день связаны с еще одним фактом. Православные называют заговеньем последний день перед постом, когда еще позволено есть скоромную пищу (продукты от теплокровных животных: мясо, молочные продукты, яйца и другие). По народным традициям, люди должны были провести этот день максимально шумно, весело, ведь впереди их ждали две недели строгих ограничений. Православные традиции Главной традицией Петровского заговенья можно считать застолье с обилием мясных и молочных блюд. В некоторых губерниях, например, традиционным блюдом в этот праздник считался пирог с жаренным яйцом внутри — именно поэтому там называли Петровское заговенье «Яишным». На застолье должна собраться вся семья. Все вместе они готовятся к очищению духа во время грядущего поста. Также традицией считается посещение храма в этот день. В день Петровского заговенья нужно есть много мяса и пить много молока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Народные традиции Гуляния начинались с утра и длились до ночи. Народ собирался на берегу реки, озера или в поле, водил хороводы вокруг костров, пел песни, играл в различные игры. Затем люди делали чучело весны: срубали березу, надевали на нее тряпки в виде платка и юбки, а затем, пронеся с песней по всем дворам деревни, бросали в реку. Так они заручались поддержкой духов при выращивании урожая. Новость по теме Петров пост в июле 2024 года: что категорически нельзя делать и есть, календарь Приметы Дождь в Петровское заговенье сулит урожайный год. Если провести этот день в согласии и мире, то год будет благополучным и здоровым. Что можно и нельзя делать на Петровское заговенье В день Петровского заговенья можно: употреблять скоромную пищу, проводить больше времени с семьей и близкими, готовиться к посту, посещать храм, участвовать в богослужениях, мастерить чучело весны и топить его или рвать на кусочки, а также купаться обнаженным. Не рекомендуется в этот день работать, заниматься каким-либо физическим трудом без необходимости. Категорически нельзя ссориться с родными и близкими, пренебрегать подготовкой тела и духа к посту. День Петровского заговенья нужно провести рядом с близкими Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В православном календаре последний день накануне Петрова поста (1—12 июля) считается особым. Он носит название Петровского заговенья и в 2024 году выпадает на 30 июня. Это время подготовки к посту, когда верующие устраивали молочно-мясной пир, гуляли и отдыхали, а также настраивались на очищение духа во время поста. Как подготовиться к Петровскому посту, отметить Петровское заговенье и что категорически нельзя делать в этот день — в материале URA.RU. День Петровского заговенья объединяет в себе три праздника: Собор всех святых, окончание Русальной недели и собственно Петровское заговенье. В следующее после Троицы воскресенье, завершающее Троицкую неделю, православные традиционно празднуют Собор всех святых, посвященный прославлению всех известных и неизвестных святых, что когда-либо жили на Земле. Мученики, монахи и подвижники первых веков нашей эры остались никому не известны, но заслужили такого же почета, что и их известные братья по вере. В народе же последний день Троицкой недели совпадал с последним днем Русальной недели, когда у водоемов бродили души утопленниц. Вместе с тем Русальная неделя — окончательный уход весны и воцарение лета, период цветения злаков. Поэтому в воскресенье, что приходилось концом Русальной недели, люди не работали, а гуляли, водили хороводы, создавали чучело весны, которое затем топили в реке, и купались в этой же реке голышом. Гуляния в этот день связаны с еще одним фактом. Православные называют заговеньем последний день перед постом, когда еще позволено есть скоромную пищу (продукты от теплокровных животных: мясо, молочные продукты, яйца и другие). По народным традициям, люди должны были провести этот день максимально шумно, весело, ведь впереди их ждали две недели строгих ограничений. Главной традицией Петровского заговенья можно считать застолье с обилием мясных и молочных блюд. В некоторых губерниях, например, традиционным блюдом в этот праздник считался пирог с жаренным яйцом внутри — именно поэтому там называли Петровское заговенье «Яишным». На застолье должна собраться вся семья. Все вместе они готовятся к очищению духа во время грядущего поста. Также традицией считается посещение храма в этот день. Гуляния начинались с утра и длились до ночи. Народ собирался на берегу реки, озера или в поле, водил хороводы вокруг костров, пел песни, играл в различные игры. Затем люди делали чучело весны: срубали березу, надевали на нее тряпки в виде платка и юбки, а затем, пронеся с песней по всем дворам деревни, бросали в реку. Так они заручались поддержкой духов при выращивании урожая. Дождь в Петровское заговенье сулит урожайный год. Если провести этот день в согласии и мире, то год будет благополучным и здоровым. В день Петровского заговенья можно: употреблять скоромную пищу, проводить больше времени с семьей и близкими, готовиться к посту, посещать храм, участвовать в богослужениях, мастерить чучело весны и топить его или рвать на кусочки, а также купаться обнаженным. Не рекомендуется в этот день работать, заниматься каким-либо физическим трудом без необходимости. Категорически нельзя ссориться с родными и близкими, пренебрегать подготовкой тела и духа к посту.