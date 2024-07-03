В Екатеринбурге школьница выпала из окна

Инцидент произошел в доме на Ангарской, 54 (архивное фото)
В Екатеринбурге 14-летняя школьница выпала с четвертого этажа дома на ул. Ангарской, 54. В тяжелом состоянии ее увезли в больницу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга (ССМП).
«Вызов такой был. Подростка в тяжелом состоянии увезли в детскую больницу», — пояснили в ССМП.
Инцидент произошел в ночь на 4 июля. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу от комментариев по теме отказались.
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