03 июля 2024

В Екатеринбурге школьница выпала из окна

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Инцидент произошел в доме на Ангарской, 54 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 14-летняя школьница выпала с четвертого этажа дома на ул. Ангарской, 54. В тяжелом состоянии ее увезли в больницу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга (ССМП).

«Вызов такой был. Подростка в тяжелом состоянии увезли в детскую больницу», — пояснили в ССМП.

Инцидент произошел в ночь на 4 июля. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу от комментариев по теме отказались.

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В Екатеринбурге 14-летняя школьница выпала с четвертого этажа дома на ул. Ангарской, 54. В тяжелом состоянии ее увезли в больницу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга (ССМП). «Вызов такой был. Подростка в тяжелом состоянии увезли в детскую больницу», — пояснили в ССМП. Инцидент произошел в ночь на 4 июля. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу от комментариев по теме отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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