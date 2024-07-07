В ХМАО назвали зарплаты студентов, поступивших на самые дорогие направления

На рынке вакансий ХМАО уровень зарплат в сферах нефтегазодобычи, дизайне и продюсировании, а также в сфере спорта колеблются от 57 до 151 тысячи рублей в месяц. Именно эти специальности — самые дорогие для поступления в вузах региона. О средней зарплате таких специалистов URA.RU сообщили в пресс-службе онлайн-платформы HeadHunter.
«В компаниях из отрасли „Нефть и газ“ в ХМАО в июне медианная предлагаемая зарплата составила 151 200 рублей. В компаниях из отрасли „Сми, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование“ — 68 800 рублей», — пояснили эксперты платформы. В сфере спорта этот показатель составил всего 57 157 рублей.
При этом год обучения по направлениям «Физическая культура и спорт», а также «Режиссура театрализованных представлений и праздников» в Сургутском госуниверситете стоит 225 600 рублей. Для студентов НВГУ дороже всего выйдет обучение по направлениям «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство». За год учебы придется заплатить 522 900 рублей. В Югорском государственном университете студенты «Нефтегазового дела» и «Физической культуры» вынуждены заплатить за год 355 000, а за весь период обучения — 1 532 000 рублей.
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