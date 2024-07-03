03 июля 2024

Прокуратура заподозрила МУП мэрии из ХМАО в отмывании денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проводит проверку по обращению жителя
Прокуратура проводит проверку по обращению жителя Фото:

Прокуратура заподозрила МУП мэрии Сургутского района (ХМАО) «Сургутрайторф» в отмывание денег. Об этом URA.RU сообщил источники из политического истеблишмента.

«„СРТ“ заключил контракт с местным предпринимателем на вывоз сточных вод. Но позже прошла информация, что отходы не вывозились, а деньги были присвоены. Сейчас прокуратура проверяет, куда пошли бюджетные средства. У предпринимателя и МУПа запросили все документы по контракту и подтверждающие акты выполненных работ. А также доказательства слива сточных вод на канализационно-очистные сооружения», — сообщил собеседник.

В прокуратуре подтвердили информацию о проверке, которая началась по обращению жителя Сургутского района. После ее завершение будет принято процессуальное решение. В «СРТ» сообщили, что деятельность предприятия проверяется за 2023 и 2024 годы. «Прокуратурой района проводится анализ деятельности по расходованию бюджетных средств в сфере ЖКХ. В связи с чем нами были предоставлены все запрошенные прокуратурой документы», — рассказала директор МУП «СРТ» Оксана Чурикова.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены подали коллективный судебный иск к МУП мэрии Сургутского района. Предприниматели требуют «СРТ» рассчитаться с долгами по контрактам.

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Прокуратура заподозрила МУП мэрии Сургутского района (ХМАО) «Сургутрайторф» в отмывание денег. Об этом URA.RU сообщил источники из политического истеблишмента. «„СРТ“ заключил контракт с местным предпринимателем на вывоз сточных вод. Но позже прошла информация, что отходы не вывозились, а деньги были присвоены. Сейчас прокуратура проверяет, куда пошли бюджетные средства. У предпринимателя и МУПа запросили все документы по контракту и подтверждающие акты выполненных работ. А также доказательства слива сточных вод на канализационно-очистные сооружения», — сообщил собеседник. В прокуратуре подтвердили информацию о проверке, которая началась по обращению жителя Сургутского района. После ее завершение будет принято процессуальное решение. В «СРТ» сообщили, что деятельность предприятия проверяется за 2023 и 2024 годы. «Прокуратурой района проводится анализ деятельности по расходованию бюджетных средств в сфере ЖКХ. В связи с чем нами были предоставлены все запрошенные прокуратурой документы», — рассказала директор МУП «СРТ» Оксана Чурикова. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены подали коллективный судебный иск к МУП мэрии Сургутского района. Предприниматели требуют «СРТ» рассчитаться с долгами по контрактам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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