Прокуратура заподозрила МУП мэрии из ХМАО в отмывании денег

Прокуратура заподозрила МУП мэрии Сургутского района (ХМАО) «Сургутрайторф» в отмывание денег. Об этом URA.RU сообщил источники из политического истеблишмента.
«„СРТ“ заключил контракт с местным предпринимателем на вывоз сточных вод. Но позже прошла информация, что отходы не вывозились, а деньги были присвоены. Сейчас прокуратура проверяет, куда пошли бюджетные средства. У предпринимателя и МУПа запросили все документы по контракту и подтверждающие акты выполненных работ. А также доказательства слива сточных вод на канализационно-очистные сооружения», — сообщил собеседник.
В прокуратуре подтвердили информацию о проверке, которая началась по обращению жителя Сургутского района. После ее завершение будет принято процессуальное решение. В «СРТ» сообщили, что деятельность предприятия проверяется за 2023 и 2024 годы. «Прокуратурой района проводится анализ деятельности по расходованию бюджетных средств в сфере ЖКХ. В связи с чем нами были предоставлены все запрошенные прокуратурой документы», — рассказала директор МУП «СРТ» Оксана Чурикова.
Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены подали коллективный судебный иск к МУП мэрии Сургутского района. Предприниматели требуют «СРТ» рассчитаться с долгами по контрактам.
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