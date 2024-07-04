04 июля 2024

Врио главы ХМАО пообещал матери найти пропавшего на СВО сына. Видео

Врио главы ХМАО Кухарук взял на контроль ситуацию с пропавшим на СВО бойцом
© Служба новостей «URA.RU»
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С марта 2024 года боец из ХМАО числится пропавшим Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук взял на личный контроль ситуацию с без вести пропавшим военнослужащим в зоне спецоперации. За помощью к нему обратилась мать солдата.

«Мы проработаем все, что от нас зависит. Приложим все усилия. Хочу сказать слова благодарности матерям и женам, которые ждут, а мы обязаны сделать так, чтобы солдат не переживал — дома все хорошо», — слова Кухарука передает правительство региона в telegram-канале.

Кухарук сегодня провел встречу с жителями Когалыма. Во время нее мать пропавшего солдата попросила Кухарука о помощи. Она рассказала, что ее сын ушел добровольцем служить. С марта 2024 года он числится пропавшим.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук взял на личный контроль ситуацию с без вести пропавшим военнослужащим в зоне спецоперации. За помощью к нему обратилась мать солдата. «Мы проработаем все, что от нас зависит. Приложим все усилия. Хочу сказать слова благодарности матерям и женам, которые ждут, а мы обязаны сделать так, чтобы солдат не переживал — дома все хорошо», — слова Кухарука передает правительство региона в telegram-канале. Кухарук сегодня провел встречу с жителями Когалыма. Во время нее мать пропавшего солдата попросила Кухарука о помощи. Она рассказала, что ее сын ушел добровольцем служить. С марта 2024 года он числится пропавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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