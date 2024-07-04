Врио главы ХМАО Кухарук взял на контроль ситуацию с пропавшим на СВО бойцом

С марта 2024 года боец из ХМАО числится пропавшим Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук взял на личный контроль ситуацию с без вести пропавшим военнослужащим в зоне спецоперации. За помощью к нему обратилась мать солдата.

«Мы проработаем все, что от нас зависит. Приложим все усилия. Хочу сказать слова благодарности матерям и женам, которые ждут, а мы обязаны сделать так, чтобы солдат не переживал — дома все хорошо», — слова Кухарука передает правительство региона в telegram-канале.

Кухарук сегодня провел встречу с жителями Когалыма. Во время нее мать пропавшего солдата попросила Кухарука о помощи. Она рассказала, что ее сын ушел добровольцем служить. С марта 2024 года он числится пропавшим.