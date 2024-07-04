В пермские детские сады поставлялся сыр неизвестного происхождения

Из неизвестного сырья было изготовлено 754 килограмма сыра
В детские сады Пермского края Юговский молкомбинат поставлял сыр, который был изготовлен из неизвестного сырья. Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора, об рассказали в пресс-службе ведомства.
«Юговский молочный комбинат произвел 754 кг сыра неизвестного происхождения. Вся продукция была отправлена в детские сады Пермского края», — сообщает Россельхознадзор.
Своими действиями производитель нарушил законодательство. В адрес комбината было направлено предостережение. Данные о свершенном нарушении также были направлены в краевое министерство образования, Роспотребнадзор и налоговую службу.
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