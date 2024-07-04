04 июля 2024

В пермские детские сады поставлялся сыр неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Из неизвестного сырья было изготовлено 754 килограмма сыра
Из неизвестного сырья было изготовлено 754 килограмма сыра Фото:

В детские сады Пермского края Юговский молкомбинат поставлял сыр, который был изготовлен из неизвестного сырья. Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора, об рассказали в пресс-службе ведомства.

«Юговский молочный комбинат произвел 754 кг сыра неизвестного происхождения. Вся продукция была отправлена в детские сады Пермского края», — сообщает Россельхознадзор.

Своими действиями производитель нарушил законодательство. В адрес комбината было направлено предостережение. Данные о свершенном нарушении также были направлены в краевое министерство образования, Роспотребнадзор и налоговую службу.

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В детские сады Пермского края Юговский молкомбинат поставлял сыр, который был изготовлен из неизвестного сырья. Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора, об рассказали в пресс-службе ведомства. «Юговский молочный комбинат произвел 754 кг сыра неизвестного происхождения. Вся продукция была отправлена в детские сады Пермского края», — сообщает Россельхознадзор. Своими действиями производитель нарушил законодательство. В адрес комбината было направлено предостережение. Данные о свершенном нарушении также были направлены в краевое министерство образования, Роспотребнадзор и налоговую службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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