Дело пенсионера, сбившего насмерть пешеходов в Екатеринбурге, ушло в суд

05 июля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Авария произошла на Уралмаше в прошлом году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело пенсионера Юрия Бабушкина, который осенью 2023 года сбил насмерть двух пешеходов на остановке в Екатеринбурге, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. Следствие считает, что авария произошла из-за того, что обвиняемый не справился с управлением, не снизив скорость. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека), отметили в ведомстве. Дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд. Авария произошла вечером 17 октября прошлого года. 79-летний Бабушкин наехал на троих людей, которые стояли на остановке на перекрестке Донбасской-Машиностроителей. Двое скончались на месте, третий пешеход получил травмы. Экспертиза показала, что водитель был трезв. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело пенсионера Юрия Бабушкина, который осенью 2023 года сбил насмерть двух пешеходов на остановке в Екатеринбурге, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. Следствие считает, что авария произошла из-за того, что обвиняемый не справился с управлением, не снизив скорость. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека), отметили в ведомстве. Дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд. Авария произошла вечером 17 октября прошлого года. 79-летний Бабушкин наехал на троих людей, которые стояли на остановке на перекрестке Донбасской-Машиностроителей. Двое скончались на месте, третий пешеход получил травмы. Экспертиза показала, что водитель был трезв.