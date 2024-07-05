Дело пенсионера, сбившего насмерть пешеходов в Екатеринбурге, ушло в суд

Уголовное дело пенсионера Юрия Бабушкина, который осенью 2023 года сбил насмерть двух пешеходов на остановке в Екатеринбурге, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Следствие считает, что авария произошла из-за того, что обвиняемый не справился с управлением, не снизив скорость. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека), отметили в ведомстве. Дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд.
Авария произошла вечером 17 октября прошлого года. 79-летний Бабушкин наехал на троих людей, которые стояли на остановке на перекрестке Донбасской-Машиностроителей. Двое скончались на месте, третий пешеход получил травмы. Экспертиза показала, что водитель был трезв.
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