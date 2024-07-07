Фонд святой Екатерины стал партнером «Иннопрома» в Екатеринбурге

Одна из крупнейших благотворительных организаций России — Фонд святой Екатерины впервые презентует на международной промышленной выставке «Иннопром» реализованные в Екатеринбурге проекты в области поддержки культуры, образования, здравоохранения, духовного просвещения, патриотического воспитания и гуманитарных программ. Помимо этого, на выставке появятся эксклюзивные иконы, рассказали URA.RU в пресс-службе фонда.
«Особенностью „Иннопром — 2024“ станет экспозиция уникальных икон с образами покровительницы Екатеринбурга — святой Екатерины. Три феноменальных по своей сложности иконы, созданных ювелирами и художниками Урала, представят на специально созданном для экспозиции выставочном пространстве», — заявили в фонде. Иконы можно будет увидеть на протяжении всей выставки с 8 по 11 июля.
Все три иконы созданы в одном экземпляре и хранятся в частной коллекции мецената и бизнесмена Андрея Симановского. Гости «Иннопрома» смогут познакомиться с древней византийской техникой горячей эмали — финифтью, посмотреть на оклады из драгоценных металлов, жемчуга и камней, которые украшают иконы.
Их Симановский получил в дар за вклад в развитие благотворительности в регионе — образы впервые представят широкой аудитории. При поддержке мецената реализовано множество важных проектов, включая строительство пансионата для долечивания онкобольных детей при ОДКБ.
Сам Фонд святой Екатерины объединяет крупнейшие компании Свердловской области для улучшения уровня жизни екатеринбуржцев. В 2023 году благотворительная организация вошла в топ-семь крупнейших фондов России.
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