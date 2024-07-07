Екатеринбургский лейбл откроет студию в Москве

Студия подкастов из Екатеринбурга откроется в Москве к концу 2024 года

08 июля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

В новом пространстве появится площадка для записи, книжный магазин и кофейня Фото: Александр Мамаев © URA.RU До конца 2024 года в Москве откроется студия подкастов «Послушайте!» из Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор лейбла Михаил Вербицкий. «Переговоры начались в январе и сейчас выходят на финишную прямую. Речь идет о студии для аудио и видеоподкастов под брендом „Послушайте!“ и рабочим пространством для команды Sixth Sense. Также в проекте обсуждается появление книжного магазина, кофейни и лектория», — пояснил Вербицкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До конца 2024 года в Москве откроется студия подкастов «Послушайте!» из Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор лейбла Михаил Вербицкий. «Переговоры начались в январе и сейчас выходят на финишную прямую. Речь идет о студии для аудио и видеоподкастов под брендом „Послушайте!“ и рабочим пространством для команды Sixth Sense. Также в проекте обсуждается появление книжного магазина, кофейни и лектория», — пояснил Вербицкий.