07 июля 2024

Екатеринбургский лейбл откроет студию в Москве

Студия подкастов из Екатеринбурга откроется в Москве к концу 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Михаилом Симаковым и утреннее шоу радио Rock Arsenal в баре F.Starter. Екатеринбург, звуковой пульт, радио, пульт, настройка
В новом пространстве появится площадка для записи, книжный магазин и кофейня Фото:

До конца 2024 года в Москве откроется студия подкастов «Послушайте!» из Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор лейбла Михаил Вербицкий.

«Переговоры начались в январе и сейчас выходят на финишную прямую. Речь идет о студии для аудио и видеоподкастов под брендом „Послушайте!“ и рабочим пространством для команды Sixth Sense. Также в проекте обсуждается появление книжного магазина, кофейни и лектория», — пояснил Вербицкий.

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До конца 2024 года в Москве откроется студия подкастов «Послушайте!» из Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор лейбла Михаил Вербицкий. «Переговоры начались в январе и сейчас выходят на финишную прямую. Речь идет о студии для аудио и видеоподкастов под брендом „Послушайте!“ и рабочим пространством для команды Sixth Sense. Также в проекте обсуждается появление книжного магазина, кофейни и лектория», — пояснил Вербицкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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