Екатеринбургский лейбл откроет студию в Москве

В новом пространстве появится площадка для записи, книжный магазин и кофейня
До конца 2024 года в Москве откроется студия подкастов «Послушайте!» из Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор лейбла Михаил Вербицкий.
«Переговоры начались в январе и сейчас выходят на финишную прямую. Речь идет о студии для аудио и видеоподкастов под брендом „Послушайте!“ и рабочим пространством для команды Sixth Sense. Также в проекте обсуждается появление книжного магазина, кофейни и лектория», — пояснил Вербицкий.
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