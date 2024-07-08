На Алтае рыбакам вручили украинские медали

08 июля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Рыбакам вручили медали на украинском языке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В населенном пункте Волчиха Алтайского края отличившимся рыбакам вручили медали, надписи на которых были на украинском языке. Такая оплошность вызвала негодование участников соревнований. «Буквально вчера погибли два парня из Волчихи, оба молодые. Пацаны свои жизни отдают, а нам вручают такие медали. Я не понимаю, куда смотрели организаторы? Нашему негодованию нет предела», — заявил один из рыбаков изданию Amic. Многие расценили выдачу таких медалей как провокацию. Кто-то из местных призвал наказать причастных к этому. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В населенном пункте Волчиха Алтайского края отличившимся рыбакам вручили медали, надписи на которых были на украинском языке. Такая оплошность вызвала негодование участников соревнований. «Буквально вчера погибли два парня из Волчихи, оба молодые. Пацаны свои жизни отдают, а нам вручают такие медали. Я не понимаю, куда смотрели организаторы? Нашему негодованию нет предела», — заявил один из рыбаков изданию Amic. Многие расценили выдачу таких медалей как провокацию. Кто-то из местных призвал наказать причастных к этому.