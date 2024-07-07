07 июля 2024

Мигрант, напавший на девушку в Екатеринбурге, привлек внимание Бастрыкина

Бастрыкин требует возбудить дело после нападения мигранта на екатеринбурженку
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент Фото:

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту агрессивных действий мигранта в отношении жительницы Екатеринбурга. Следственные органы Свердловской области уже приступили к процессуальной проверке инцидента.

«В соцмедиа сообщается, что в подъезде одного из многоквартирных домов Екатеринбурга мигрант пытался осуществить противоправные действия в отношении жительницы региона. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад», — сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета России «Следком».

Согласно информации СМИ, 2 июля в Екатеринбурге произошел инцидент, в ходе которого неизвестный мужчина напал на женщину в подъезде дома на улице Советской. Пострадавшую спас бывший супруг, который в тот момент находился поблизости с детьми.

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту агрессивных действий мигранта в отношении жительницы Екатеринбурга. Следственные органы Свердловской области уже приступили к процессуальной проверке инцидента. «В соцмедиа сообщается, что в подъезде одного из многоквартирных домов Екатеринбурга мигрант пытался осуществить противоправные действия в отношении жительницы региона. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад», — сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета России «Следком». Согласно информации СМИ, 2 июля в Екатеринбурге произошел инцидент, в ходе которого неизвестный мужчина напал на женщину в подъезде дома на улице Советской. Пострадавшую спас бывший супруг, который в тот момент находился поблизости с детьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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