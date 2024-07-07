Мигрант, напавший на девушку в Екатеринбурге, привлек внимание Бастрыкина

Бастрыкин требует возбудить дело после нападения мигранта на екатеринбурженку

08 июля 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент Фото: Следственный комитет РФ Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту агрессивных действий мигранта в отношении жительницы Екатеринбурга. Следственные органы Свердловской области уже приступили к процессуальной проверке инцидента. «В соцмедиа сообщается, что в подъезде одного из многоквартирных домов Екатеринбурга мигрант пытался осуществить противоправные действия в отношении жительницы региона. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад», — сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета России «Следком». Согласно информации СМИ, 2 июля в Екатеринбурге произошел инцидент, в ходе которого неизвестный мужчина напал на женщину в подъезде дома на улице Советской. Пострадавшую спас бывший супруг, который в тот момент находился поблизости с детьми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту агрессивных действий мигранта в отношении жительницы Екатеринбурга. Следственные органы Свердловской области уже приступили к процессуальной проверке инцидента. «В соцмедиа сообщается, что в подъезде одного из многоквартирных домов Екатеринбурга мигрант пытался осуществить противоправные действия в отношении жительницы региона. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад», — сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета России «Следком». Согласно информации СМИ, 2 июля в Екатеринбурге произошел инцидент, в ходе которого неизвестный мужчина напал на женщину в подъезде дома на улице Советской. Пострадавшую спас бывший супруг, который в тот момент находился поблизости с детьми.