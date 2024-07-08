Кушанашвили заявил, что ему регулярно звонит Пугачева, пока он борется с раком

08 июля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева одна из тех, кто поддерживает журналиста Отара Кушанашвили после того, как у последнего обнаружили онкологию Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Журналист Отар Кушанашвили рассказал, что ему регулярно звонит российская певица Алла Пугачева и интересуется здоровьем, пока телеведущий борется с онкологическим заболеванием. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Я знаю, как вас пугает слово ''онкология''. И мне страшно. Но у меня есть ежедневно звонящий мне Николай Басков, Владимир Сычев <…> Валера Меладзе. <…> Алла Пугачева, которая интересуется, как у меня дела», — поделился журналист на своем канале. Ранее журналист Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото после двух операций, проведенных из-за обнаружения рака. К своей публикации он приложил строки артистки Пугачевой из песни «Осенний поцелуй». Журналист продолжает проходить лечение. При этом отношения между Кушанашвили и Пугачевой не всегда были хорошими. Телеведущий нередко критиковал певицу. Сама артистка несколько лет назад даже подавала иск в суд на Кушанашвили за критику. В настоящий момент Пугачева проживает на Кипре. Однако сообщалось, что она планирует переехать в Латвию. Певица покинула РФ после начала спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, что ему регулярно звонит российская певица Алла Пугачева и интересуется здоровьем, пока телеведущий борется с онкологическим заболеванием. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Я знаю, как вас пугает слово ''онкология''. И мне страшно. Но у меня есть ежедневно звонящий мне Николай Басков, Владимир Сычев <…> Валера Меладзе. <…> Алла Пугачева, которая интересуется, как у меня дела», — поделился журналист на своем канале. Ранее журналист Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото после двух операций, проведенных из-за обнаружения рака. К своей публикации он приложил строки артистки Пугачевой из песни «Осенний поцелуй». Журналист продолжает проходить лечение. При этом отношения между Кушанашвили и Пугачевой не всегда были хорошими. Телеведущий нередко критиковал певицу. Сама артистка несколько лет назад даже подавала иск в суд на Кушанашвили за критику. В настоящий момент Пугачева проживает на Кипре. Однако сообщалось, что она планирует переехать в Латвию. Певица покинула РФ после начала спецоперации.