07 июля 2024

Екатеринбуржец с пробитой головой сбежал из больницы на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, врач, машина скорой помощи, вызов врача
Соседи вызвали Станиславу скорую (архивное фото) Фото:

39-летний екатеринбуржец Станислав совершил побег из больницы, несмотря на серьезную травму головы. Мужчина решил уйти из медицинского учреждения раньше положенного времени, стремясь избежать опоздания на работу.

«Станислав гулял рядом с домом на Байкальской и нарвался на гоп-компанию. Парни попросили сигарету, а когда услышали отказ, жестко наехали. У Станислава безостановочно шла кровь. Соседи вызвали скорую — мужчину увезли в травмпункт. Оттуда он сбежал — сказал, что утром должен быть на работе», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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39-летний екатеринбуржец Станислав совершил побег из больницы, несмотря на серьезную травму головы. Мужчина решил уйти из медицинского учреждения раньше положенного времени, стремясь избежать опоздания на работу. «Станислав гулял рядом с домом на Байкальской и нарвался на гоп-компанию. Парни попросили сигарету, а когда услышали отказ, жестко наехали. У Станислава безостановочно шла кровь. Соседи вызвали скорую — мужчину увезли в травмпункт. Оттуда он сбежал — сказал, что утром должен быть на работе», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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