Екатеринбуржец с пробитой головой сбежал из больницы на работу

39-летний екатеринбуржец Станислав совершил побег из больницы, несмотря на серьезную травму головы. Мужчина решил уйти из медицинского учреждения раньше положенного времени, стремясь избежать опоздания на работу.
«Станислав гулял рядом с домом на Байкальской и нарвался на гоп-компанию. Парни попросили сигарету, а когда услышали отказ, жестко наехали. У Станислава безостановочно шла кровь. Соседи вызвали скорую — мужчину увезли в травмпункт. Оттуда он сбежал — сказал, что утром должен быть на работе», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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