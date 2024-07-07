Екатеринбуржец с пробитой головой сбежал из больницы на работу

08 июля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Соседи вызвали Станиславу скорую (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 39-летний екатеринбуржец Станислав совершил побег из больницы, несмотря на серьезную травму головы. Мужчина решил уйти из медицинского учреждения раньше положенного времени, стремясь избежать опоздания на работу. «Станислав гулял рядом с домом на Байкальской и нарвался на гоп-компанию. Парни попросили сигарету, а когда услышали отказ, жестко наехали. У Станислава безостановочно шла кровь. Соседи вызвали скорую — мужчину увезли в травмпункт. Оттуда он сбежал — сказал, что утром должен быть на работе», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

39-летний екатеринбуржец Станислав совершил побег из больницы, несмотря на серьезную травму головы. Мужчина решил уйти из медицинского учреждения раньше положенного времени, стремясь избежать опоздания на работу. «Станислав гулял рядом с домом на Байкальской и нарвался на гоп-компанию. Парни попросили сигарету, а когда услышали отказ, жестко наехали. У Станислава безостановочно шла кровь. Соседи вызвали скорую — мужчину увезли в травмпункт. Оттуда он сбежал — сказал, что утром должен быть на работе», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.