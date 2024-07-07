Трофейную технику НАТО кроме уральцев смогут увидеть жители других городов РФ

Один из самых примечательных экспонатов выставки — танк Abrams о Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Передвижную выставку трофейного оружия НАТО, захваченного группировкой войск «Центр» в ходе специальной военной операции, смогут увидеть не только жители Урала, но и других городов — Кемерово, Новосибирска, Казани и других. Она пользуется большой популярностью, поэтому географию расширили, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства УрФО.

«Первой остановкой нашей передвижной выставки стала Верхняя Пышма Свердловской области. Буквально за первые дни мы увидели неподдельный интерес со стороны людей. За неполный месяц экспозицию посетили более 130 тысяч человек. Трофеи — это доказательство силы и мощи нашей армии. Победа будет за нами», — отметил врио секретаря Генсовета партии, полпред в УрФО Владимир Якушев.

Сейчас выставка находится в Челябинске — в центре города около арены «Трактор». Здесь она пробудет до 20 июля, потом трофеи перевезут в Тюмень, Курган, Кемерово, Новосибирск, Казань и другие. Также для челябинских школьников проведут уроки мужества в рамках проекта. Кандидаты в депутаты гордумы от «Единой России», участники СВО Сергей Бормотов и Артем Барбашин расскажут реальные боевые истории и о технике, быте бойцов на передовой, ответят на вопросы учащихся.

Выставка является проектом ЕР и Центрального военного округа. Якушев отметил, что региональные отделения партии будут оказывать содействие в организации работы выставки, а врио командующего ЦВО Дмитрий Глушенков напомнил об основной задумке: «Донести до наших людей на мирной земле, с чем приходится сталкиваться военнослужащим. Это хваленая западная техника, которую наши бойцы успешно уничтожают».

Как ранее сообщало URA.RU, среди экспонатов — подбитая военная техника, произведенная в США, Украине, Великобритании, Германии, Турции и других странах. Среди них танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, вездеход Pinzgauer.