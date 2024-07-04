Трех уральских губернаторов озадачили на совещании с замглавы АП

В Кремле обеспокоены межнациональной обстановкой на Урале

04 июля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев, Алексей Текслер и Александр Моор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У трех губернаторов — Свердловской (Евгений Куйвашев), Челябинской (Алексей Текслер) и Тюменской области (Александр Моор) — добавилось поводов для серьезных раздумий после совещания по вопросам национальной политики с профильным замглавы администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедовым. Среди озвученных проблем — тревожность населения в отдельных территориях и отсутствие полномочных органов, которые занимались бы вопросами адаптации иностранных граждан, передает корреспондент URA.RU. Мероприятие проходило на площадке полпредства президента РФ в УрФО в Екатеринбурге. По словам заместителя полпреда Бориса Кириллова, Челябинская и Свердловская области оказались в «красной» зоне по итогам закрытого соцопроса Федеральной службы охраны о состоянии межнациональных отношений. В регионах самые низкие по стране показатели. А в Свердловской и Тюменской областях до сих пор нет полномочных органов, которые занимались бы вопросами адаптации и интеграции иностранных граждан. На это обратил внимание уже Магомедов. «В регионах необходимо усилить и систематизировать работу по адаптации и интеграции иностранных граждан и так называемых новых граждан. Есть необходимость совершенствования программных мероприятий и системно-реализуемых мер. По моим данным, в Свердловской и Тюменской области до сих пор не определены полномочные органы по осуществлению такой деятельности. Если это так, то нужно исправлять ситуацию. Кто-то должен быть ответственным за это», — подчеркнул он. Новость по теме Два региона УрФО попали в «красную» зону после опроса ФСО о мигрантах. Фото Чиновник также обозначил, что «вызывает заметную обеспокоенность показатель выросшей доли жителей, считающих возможным в ближайшее время развитие серьезных конфликтов на национальной почве». «В стране он увеличился и составляет 33,2%. Но в УрФО он еще выше — 37%. Это самый высокий результат с 2014 года. Опросы были проведены сразу после теракта в „Крокус Сити Холле“ (22 марта 2024). Естественно, это отражается на настроениях людей, но надо сделать так, чтобы эти показатели снижались», — отметил он, дополняя отчет Кириллова. Магомедов также заявил, что улучшение ситуации в национальном вопросе очень важно, так как напрямую касается вопроса безопасности страны. «Текущие процессы глобального переустройства мировой политической системы сопровождаются активизацией работы зарубежных антироссийских центров, направленных на слом действующего конституционного строя РФ. Они определили использования национального и религиозного факторов в качестве основного инструмента размывания гражданского единства и территориальной целостности нашей страны. Размах этой работы будет наращиваться и надо быть к этому готовыми», — предупредил Магомедов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У трех губернаторов — Свердловской (Евгений Куйвашев), Челябинской (Алексей Текслер) и Тюменской области (Александр Моор) — добавилось поводов для серьезных раздумий после совещания по вопросам национальной политики с профильным замглавы администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедовым. Среди озвученных проблем — тревожность населения в отдельных территориях и отсутствие полномочных органов, которые занимались бы вопросами адаптации иностранных граждан, передает корреспондент URA.RU. Мероприятие проходило на площадке полпредства президента РФ в УрФО в Екатеринбурге. По словам заместителя полпреда Бориса Кириллова, Челябинская и Свердловская области оказались в «красной» зоне по итогам закрытого соцопроса Федеральной службы охраны о состоянии межнациональных отношений. В регионах самые низкие по стране показатели. А в Свердловской и Тюменской областях до сих пор нет полномочных органов, которые занимались бы вопросами адаптации и интеграции иностранных граждан. На это обратил внимание уже Магомедов. «В регионах необходимо усилить и систематизировать работу по адаптации и интеграции иностранных граждан и так называемых новых граждан. Есть необходимость совершенствования программных мероприятий и системно-реализуемых мер. По моим данным, в Свердловской и Тюменской области до сих пор не определены полномочные органы по осуществлению такой деятельности. Если это так, то нужно исправлять ситуацию. Кто-то должен быть ответственным за это», — подчеркнул он. Чиновник также обозначил, что «вызывает заметную обеспокоенность показатель выросшей доли жителей, считающих возможным в ближайшее время развитие серьезных конфликтов на национальной почве». «В стране он увеличился и составляет 33,2%. Но в УрФО он еще выше — 37%. Это самый высокий результат с 2014 года. Опросы были проведены сразу после теракта в „Крокус Сити Холле“ (22 марта 2024). Естественно, это отражается на настроениях людей, но надо сделать так, чтобы эти показатели снижались», — отметил он, дополняя отчет Кириллова. Магомедов также заявил, что улучшение ситуации в национальном вопросе очень важно, так как напрямую касается вопроса безопасности страны. «Текущие процессы глобального переустройства мировой политической системы сопровождаются активизацией работы зарубежных антироссийских центров, направленных на слом действующего конституционного строя РФ. Они определили использования национального и религиозного факторов в качестве основного инструмента размывания гражданского единства и территориальной целостности нашей страны. Размах этой работы будет наращиваться и надо быть к этому готовыми», — предупредил Магомедов.