В Забайкалье задержали террориста-подрывника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
С задержанным проводятся следственные мероприятия Фото:

В Забайкальском крае ФСБ задержала мужчину, причастного к подрывной деятельности против России. Кроме того, задержанный является участником запрещенной террористической организации, сообщили в службе безопасности.

«Установлено, что подозреваемый в 2022 году вступил в ряды запрещенной международной организации. <…> По заданию своих иностранных кураторов фигурант проводил в сети Интернет психологические акции путем распространения материалов, дискредитирующих действия вооруженных сил РФ и органов власти в связи с СВО», — говорится в сообщении УФСБ, передает telegram-канал «Антитеррор Забайкалья».

Помимо этого, мужчина причастен к подрывной деятельности против РФ. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации. Следствие проводит все необходимые мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Забайкальском крае ФСБ задержала мужчину, причастного к подрывной деятельности против России. Кроме того, задержанный является участником запрещенной террористической организации, сообщили в службе безопасности. «Установлено, что подозреваемый в 2022 году вступил в ряды запрещенной международной организации. <…> По заданию своих иностранных кураторов фигурант проводил в сети Интернет психологические акции путем распространения материалов, дискредитирующих действия вооруженных сил РФ и органов власти в связи с СВО», — говорится в сообщении УФСБ, передает telegram-канал «Антитеррор Забайкалья». Помимо этого, мужчина причастен к подрывной деятельности против РФ. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации. Следствие проводит все необходимые мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...