В Забайкалье задержали террориста-подрывника

В Забайкальском крае ФСБ задержала мужчину, причастного к подрывной деятельности против России. Кроме того, задержанный является участником запрещенной террористической организации, сообщили в службе безопасности.
«Установлено, что подозреваемый в 2022 году вступил в ряды запрещенной международной организации. <…> По заданию своих иностранных кураторов фигурант проводил в сети Интернет психологические акции путем распространения материалов, дискредитирующих действия вооруженных сил РФ и органов власти в связи с СВО», — говорится в сообщении УФСБ, передает telegram-канал «Антитеррор Забайкалья».
Помимо этого, мужчина причастен к подрывной деятельности против РФ. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации. Следствие проводит все необходимые мероприятия.
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