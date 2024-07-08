В Забайкалье задержали террориста-подрывника

08 июля 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

С задержанным проводятся следственные мероприятия Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Забайкальском крае ФСБ задержала мужчину, причастного к подрывной деятельности против России. Кроме того, задержанный является участником запрещенной террористической организации, сообщили в службе безопасности. «Установлено, что подозреваемый в 2022 году вступил в ряды запрещенной международной организации. <…> По заданию своих иностранных кураторов фигурант проводил в сети Интернет психологические акции путем распространения материалов, дискредитирующих действия вооруженных сил РФ и органов власти в связи с СВО», — говорится в сообщении УФСБ, передает telegram-канал «Антитеррор Забайкалья». Помимо этого, мужчина причастен к подрывной деятельности против РФ. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации. Следствие проводит все необходимые мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Забайкальском крае ФСБ задержала мужчину, причастного к подрывной деятельности против России. Кроме того, задержанный является участником запрещенной террористической организации, сообщили в службе безопасности. «Установлено, что подозреваемый в 2022 году вступил в ряды запрещенной международной организации. <…> По заданию своих иностранных кураторов фигурант проводил в сети Интернет психологические акции путем распространения материалов, дискредитирующих действия вооруженных сил РФ и органов власти в связи с СВО», — говорится в сообщении УФСБ, передает telegram-канал «Антитеррор Забайкалья». Помимо этого, мужчина причастен к подрывной деятельности против РФ. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации. Следствие проводит все необходимые мероприятия.