Агрегаторы взвинтили цены на такси в Екатеринбурге. Скрин

В Екатеринбурге выросли цены на такси на фоне «Иннопрома-2024»

08 июля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Цены на такси выросли почти в два раза (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2024» Цены на такси в Екатеринбурге резко возросли в период проведения международной промышленной выставки «Иннопром-2024». По информации от читателей URA.RU, стоимость поездки на тарифе «Эконом» в «Яндекс Такси» от микрорайона Широкая речка до «ЭКСПО-центра» достигла 1 000 рублей, а в приложении такси «Три десятки» цена превысила две тысячи рублей. «Сначала показывало стоимость поездки в 'Яндекс Такси' в 1010 рублей. Подождала минут 30, а в итоге уехала за 1349 рублей», — поделилась собеседница агентства. Другие пользователи также столкнулись с увеличенным временем ожидания такси, которое иногда превышало 20 минут, а цены на поездку оказались значительно выше обычных. «Цена выросла почти в два рада, если не больше», — отметил екатеринбуржец. В Екатеринбурге с 8 по 11 июля проходит промышленная выставка «Иннопром», на которой ждут порядка 50 тысяч участников со всего мира. Страной-партнером в этом году выступают Объединенные Арабские Эмираты, а тема выставки «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». URA.RU в режиме онлайн рассказывает обо всем самом важном и интересном. Скрин: читатели URA.RU Скрин: читатели URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на такси в Екатеринбурге резко возросли в период проведения международной промышленной выставки «Иннопром-2024». По информации от читателей URA.RU, стоимость поездки на тарифе «Эконом» в «Яндекс Такси» от микрорайона Широкая речка до «ЭКСПО-центра» достигла 1 000 рублей, а в приложении такси «Три десятки» цена превысила две тысячи рублей. «Сначала показывало стоимость поездки в 'Яндекс Такси' в 1010 рублей. Подождала минут 30, а в итоге уехала за 1349 рублей», — поделилась собеседница агентства. Другие пользователи также столкнулись с увеличенным временем ожидания такси, которое иногда превышало 20 минут, а цены на поездку оказались значительно выше обычных. «Цена выросла почти в два рада, если не больше», — отметил екатеринбуржец. В Екатеринбурге с 8 по 11 июля проходит промышленная выставка «Иннопром», на которой ждут порядка 50 тысяч участников со всего мира. Страной-партнером в этом году выступают Объединенные Арабские Эмираты, а тема выставки «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». URA.RU в режиме онлайн рассказывает обо всем самом важном и интересном.