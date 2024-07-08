Защита генерала Попова раскрыла, что может помочь ему смягчить приговор

Аграновский: Попову поможет вскрытие канала утечки данных на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ивану Попову могут смягчить приговор, если вскроется канал утечки секретных документов на Украину
Ивану Попову могут смягчить приговор, если вскроется канал утечки секретных документов на Украину Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Обвинение по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, которого обвиняют в крупном мошенничестве, может при оформлении окончательного приговора дать послабление военному. Это произойдет в том случае, если вскроется канал утечки секретных документов на Украину. Ранее сообщалось, что именно утечка позволила Киеву завести уголовное дело в отношении Попова уже у себя в стране. Об этом рассказал адвокат Попова Дмитрий Аграновский.

«Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в российском суде», — сказал Дмитрий Аграновский в разговоре с РИА Новости.

Генерал Попов был арестован в мае по делу о крупном хищении. Считается, что он причастен к хищению на сумму более 1,7 тысячи тонн изделий металла, стоимостью свыше 130 миллионов рублей. В итоге следствие оценило ущерб на 100 миллионов рублей. Попов свою вину не признает.

После на Украине также возбудили в отношении Попова уголовное дело, а также объявили его в международный розыск. Защита направила в СКР заявление о возбуждении уголовного дела о государственной измене против неустановленных лиц. Связано это с утечкой секретных документов, которые и позволили Киеву возбудить уголовное дело против Попова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвинение по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, которого обвиняют в крупном мошенничестве, может при оформлении окончательного приговора дать послабление военному. Это произойдет в том случае, если вскроется канал утечки секретных документов на Украину. Ранее сообщалось, что именно утечка позволила Киеву завести уголовное дело в отношении Попова уже у себя в стране. Об этом рассказал адвокат Попова Дмитрий Аграновский. «Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в российском суде», — сказал Дмитрий Аграновский в разговоре с РИА Новости. Генерал Попов был арестован в мае по делу о крупном хищении. Считается, что он причастен к хищению на сумму более 1,7 тысячи тонн изделий металла, стоимостью свыше 130 миллионов рублей. В итоге следствие оценило ущерб на 100 миллионов рублей. Попов свою вину не признает. После на Украине также возбудили в отношении Попова уголовное дело, а также объявили его в международный розыск. Защита направила в СКР заявление о возбуждении уголовного дела о государственной измене против неустановленных лиц. Связано это с утечкой секретных документов, которые и позволили Киеву возбудить уголовное дело против Попова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...