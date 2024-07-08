Защита генерала Попова раскрыла, что может помочь ему смягчить приговор

Обвинение по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, которого обвиняют в крупном мошенничестве, может при оформлении окончательного приговора дать послабление военному. Это произойдет в том случае, если вскроется канал утечки секретных документов на Украину. Ранее сообщалось, что именно утечка позволила Киеву завести уголовное дело в отношении Попова уже у себя в стране. Об этом рассказал адвокат Попова Дмитрий Аграновский.
«Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в российском суде», — сказал Дмитрий Аграновский в разговоре с РИА Новости.
Генерал Попов был арестован в мае по делу о крупном хищении. Считается, что он причастен к хищению на сумму более 1,7 тысячи тонн изделий металла, стоимостью свыше 130 миллионов рублей. В итоге следствие оценило ущерб на 100 миллионов рублей. Попов свою вину не признает.
После на Украине также возбудили в отношении Попова уголовное дело, а также объявили его в международный розыск. Защита направила в СКР заявление о возбуждении уголовного дела о государственной измене против неустановленных лиц. Связано это с утечкой секретных документов, которые и позволили Киеву возбудить уголовное дело против Попова.
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