В больнице умер мотоциклист, попавший в ДТП в центре Перми

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Водитель мотоцикла умер в больнице (архивное фото)
Водитель мотоцикла умер в больнице (архивное фото) Фото:

Водитель мотоцикла YАМАНА скончался в больнице после ДТП в центре Перми. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла ночью 4 июля.

«В результате ДТП водитель YАМАНА скончался в медицинском учреждении. Водитель HONDA проходит лечение», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сообщалось, что ночью 4 июля произошло ДТП в центре Перми. Оба мотоцикла двигались в одном направлении, а в районе дома №10 по Комсомольскому проспекту 29-летний водитель мотоцикла YАМАНА столкнулся с мотоциклом HONDA, за рулем которого был 23-летний пермяк. Оба были госпитализированы.

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Водитель мотоцикла YАМАНА скончался в больнице после ДТП в центре Перми. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла ночью 4 июля. «В результате ДТП водитель YАМАНА скончался в медицинском учреждении. Водитель HONDA проходит лечение», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что ночью 4 июля произошло ДТП в центре Перми. Оба мотоцикла двигались в одном направлении, а в районе дома №10 по Комсомольскому проспекту 29-летний водитель мотоцикла YАМАНА столкнулся с мотоциклом HONDA, за рулем которого был 23-летний пермяк. Оба были госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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