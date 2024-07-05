В больнице умер мотоциклист, попавший в ДТП в центре Перми

Водитель мотоцикла умер в больнице (архивное фото)
Водитель мотоцикла YАМАНА скончался в больнице после ДТП в центре Перми. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла ночью 4 июля.
«В результате ДТП водитель YАМАНА скончался в медицинском учреждении. Водитель HONDA проходит лечение», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Сообщалось, что ночью 4 июля произошло ДТП в центре Перми. Оба мотоцикла двигались в одном направлении, а в районе дома №10 по Комсомольскому проспекту 29-летний водитель мотоцикла YАМАНА столкнулся с мотоциклом HONDA, за рулем которого был 23-летний пермяк. Оба были госпитализированы.
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