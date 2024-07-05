В Россию перестали ввозить машины из стран ЕАЭС

Импорт автомобилей в Россию претерпел значительные изменения из-за новых таможенных правил, сократив поток машин из стран ЕАЭС, особенно из Киргизии. Об этом заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.
«Количество автомобилей, ввозимых из стран-участников ЕАЭС, с начала весны резко сократилось. Если в марте на Киргизию проходилось 20% автомобильного импорта (эта страна занимала второе место среди стран-импортеров), то в июне ее доля в структуре поставляемых машин составила всего 0,6%», — передает газета «Известия».
Согласно информации от вице-президента НАС Антона Шапарина, импортеры нашли способ обойти законодательство, используя таможенный приходной ордер для льготного ввоза автомобилей. Это позволяет не применять ценовые справочники Минпромторга при оформлении таможенной стоимости, что упрощает процесс импорта из Киргизии.
Ранее сообщалось, что в России предлагается ужесточить условия продажи автомобилей, ввезенных из-за границы. По новым правилам, продажа иностранного авто в течение года после ввоза потребует уплаты утильсбора от 300 тысяч до 1,3 млн рублей, иначе Госавтоинспекция может отказать в регистрации.
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