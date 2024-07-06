Сбор подберезовиков: где искать, как готовить и с чем можно перепутать. Фото

В июле начинается сезон подберезовиков

06 июля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Подберезовики следует собирать в период с июля до середины сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подберезовик — один из самых распространенных грибов, обладающих большим количеством витаминов и других полезных компонентов. Существует множество разновидностей этого гриба. Сезон подберезовиков начинается в июле. URA.RU рассказывает, где искать, как готовить подберезовик и с чем его можно перепутать. Как отличить подберезовик от других грибов Подберезовик похож на белый гриб, однако все-таки у него есть отличительные особенности. Для подберезовика характерна шляпка 5-15 сантиметров, окрашенная в коричневый цвет или его оттенок. Поверхность шляпки гладкая, после дождя она покрывается слизистым слоем. Ножка гриба длинная и плотная, имеет волокнистую структуру. Подберезовик похож на белый гриб Фото: ИТАР ТАСС/Владимир Смирнов Где растут подберезовики и когда их лучше собирать Подберезовики любят умеренный климат и предпочитают лиственные и смешанные леса. Естественно, самые крупные грибницы часто расположены вблизи берез, однако нередко подберезовики можно встретить вдоль тропинок и лесополос, на опушках и полянках. Обычно подберезовики начинают появляться в начале лета, но самый богатый урожай приходится на период с июля до середины сентября. Лучше всего идти за грибами в теплый день сразу после дождя, поскольку подберезовики быстро растут и стареют. Собирать подберезовики нужно после дождя Фото: ИТАР ТАСС/Владимир Смирнов Как отличить настоящие подберезовики от ложных Ложных подберезовиков не существует, однако есть ядовитые и несъедобные грибы, которые похожи на подберезовики внешне. Это бледная поганка и желчный гриб. Шляпка бледной поганки отличается оливковым, серо-зеленым, желтоватым оттенком и вырастает до 6-15 сантиметров. Гименофор (часть плодового тела гриба) у ядовитых грибов пластичный, а у всех видов подберезовиков — трубчатый. Ножка поганки светлая, длиной до 15 сантиметров. Она обрамлена «юбочкой». Желчный гриб называют также горчаком или ложным белым. Он обладает крупной полушаровидной шляпкой бурового, светло-коричневого цвета, ножка массивная, неровная, покрыта темной сеточкой. Гименофор у желчного гриба трубчатый, поэтому его следует тщательно изучать. У горчака трубочки всегда розового цвета, а у подберезовиков трубчатый слой изначально кремовый, розовым он становится на изломе. Ложных подберезовиков не бывает, но есть похожие на них опасные грибы Фото: ИТАР ТАСС/Владимир Смирнов Приготовление и заготовка подберезовиков После сбора подберезовики его необходимо очистить от грязи и мусора любым способом. Затем — проверить гриб на наличие червей: отделить ножку от шляпы, отрезать ее нижнюю часть, снять кожицу с поверхности. Обе половинки гриба нужно разрезать, чтобы посмотреть на целостность мякоти. Вымачивать подберезовики не требуется, если они не червивые. Подберезовики универсальны. Их можно употреблять в пищу сразу после сбора или заготовить: замариновать, высушить, заморозить. Но перед заготовкой грибы необходимо отварить. Подберезовики можно мариновать, сушить и замораживать Фото: Jean-Pol GRANDMONT/wikipedia.org/CC BY 3.0 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подберезовик — один из самых распространенных грибов, обладающих большим количеством витаминов и других полезных компонентов. Существует множество разновидностей этого гриба. Сезон подберезовиков начинается в июле. URA.RU рассказывает, где искать, как готовить подберезовик и с чем его можно перепутать. Подберезовик похож на белый гриб, однако все-таки у него есть отличительные особенности. Для подберезовика характерна шляпка 5-15 сантиметров, окрашенная в коричневый цвет или его оттенок. Поверхность шляпки гладкая, после дождя она покрывается слизистым слоем. Ножка гриба длинная и плотная, имеет волокнистую структуру. Подберезовики любят умеренный климат и предпочитают лиственные и смешанные леса. Естественно, самые крупные грибницы часто расположены вблизи берез, однако нередко подберезовики можно встретить вдоль тропинок и лесополос, на опушках и полянках. Обычно подберезовики начинают появляться в начале лета, но самый богатый урожай приходится на период с июля до середины сентября. Лучше всего идти за грибами в теплый день сразу после дождя, поскольку подберезовики быстро растут и стареют. Ложных подберезовиков не существует, однако есть ядовитые и несъедобные грибы, которые похожи на подберезовики внешне. Это бледная поганка и желчный гриб. Шляпка бледной поганки отличается оливковым, серо-зеленым, желтоватым оттенком и вырастает до 6-15 сантиметров. Гименофор (часть плодового тела гриба) у ядовитых грибов пластичный, а у всех видов подберезовиков — трубчатый. Ножка поганки светлая, длиной до 15 сантиметров. Она обрамлена «юбочкой». Желчный гриб называют также горчаком или ложным белым. Он обладает крупной полушаровидной шляпкой бурового, светло-коричневого цвета, ножка массивная, неровная, покрыта темной сеточкой. Гименофор у желчного гриба трубчатый, поэтому его следует тщательно изучать. У горчака трубочки всегда розового цвета, а у подберезовиков трубчатый слой изначально кремовый, розовым он становится на изломе. После сбора подберезовики его необходимо очистить от грязи и мусора любым способом. Затем — проверить гриб на наличие червей: отделить ножку от шляпы, отрезать ее нижнюю часть, снять кожицу с поверхности. Обе половинки гриба нужно разрезать, чтобы посмотреть на целостность мякоти. Вымачивать подберезовики не требуется, если они не червивые. Подберезовики универсальны. Их можно употреблять в пищу сразу после сбора или заготовить: замариновать, высушить, заморозить. Но перед заготовкой грибы необходимо отварить.