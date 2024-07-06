Россияне смогут платить в Иране картой «МИР»

Завершена работа над интеграцией российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab. Об этом сообщил председатель иранского Центрального банка (ЦБ) Мохаммад Реза Фарзин. Теперь у российских граждан появится возможность платить в Иране картой «МИР».
«В ходе встречи стороны завершили работу по требованиям относительно подключения российской платежной системы „Мир“ к иранской Shetab, и этот проект вступил в операционную фазу», — сообщил Фарзин по возвращении из Санкт-Петербурга, где он провел переговоры с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Его слова приводит агентство IRNA.
Глава ЦБ Ирана также заявил, уже к концу августа иностранные граждане смогут использовать карты "Мир" в Иране. Проект объединения платежных систем двух стран теперь находится на практическом уровне.
Ранее сообщалось, что Иран разрабатывает идею офшорного риала, который будет задействован в финансовых операциях с Россией. По его словам, данная цифровая валюта упростит и ускорит финансовые операции в стране.
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