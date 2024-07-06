Россияне смогут платить в Иране картой «МИР»

Москва и Тегеран завершили объединение платежных систем «Мир» и Shetab
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Иране завершены работы по интеграции российской платежной системы «Мир», заявил председатель ЦБ страны
В Иране завершены работы по интеграции российской платежной системы «Мир», заявил председатель ЦБ страны Фото:

Завершена работа над интеграцией российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab. Об этом сообщил председатель иранского Центрального банка (ЦБ) Мохаммад Реза Фарзин. Теперь у российских граждан появится возможность платить в Иране картой «МИР».

«В ходе встречи стороны завершили работу по требованиям относительно подключения российской платежной системы „Мир“ к иранской Shetab, и этот проект вступил в операционную фазу», — сообщил Фарзин по возвращении из Санкт-Петербурга, где он провел переговоры с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Его слова приводит агентство IRNA.

Глава ЦБ Ирана также заявил, уже к концу августа иностранные граждане смогут использовать карты "Мир" в Иране. Проект объединения платежных систем двух стран теперь находится на практическом уровне. 

Ранее сообщалось, что Иран разрабатывает идею офшорного риала, который будет задействован в финансовых операциях с Россией. По его словам, данная цифровая валюта упростит и ускорит финансовые операции в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завершена работа над интеграцией российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab. Об этом сообщил председатель иранского Центрального банка (ЦБ) Мохаммад Реза Фарзин. Теперь у российских граждан появится возможность платить в Иране картой «МИР». «В ходе встречи стороны завершили работу по требованиям относительно подключения российской платежной системы „Мир“ к иранской Shetab, и этот проект вступил в операционную фазу», — сообщил Фарзин по возвращении из Санкт-Петербурга, где он провел переговоры с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Его слова приводит агентство IRNA. Глава ЦБ Ирана также заявил, уже к концу августа иностранные граждане смогут использовать карты "Мир" в Иране. Проект объединения платежных систем двух стран теперь находится на практическом уровне.  Ранее сообщалось, что Иран разрабатывает идею офшорного риала, который будет задействован в финансовых операциях с Россией. По его словам, данная цифровая валюта упростит и ускорит финансовые операции в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...