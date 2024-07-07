В Перми из-за фестиваля «Крылья Пармы» изменится движение транспорта

В Перми на время проведения фестиваля «Крылья Пармы» 13 июля ограничат движение транспорта. Информация об этом опубликована на сайте краевого министерства транспорта.
«Ввести временное ограничение движения транспортных средств, по автомобильной дороге регионального значения „Верхние Муллы — Нестюково“ в связи с проведением публичного массового мероприятия „Крылья Пармы“. Период ограничения движения транспортных средств вводится 13 июля 2024 года с 07:00 часов до 20:00 часов включительно», — сказано в распоряжении министерства.
Уточняется, что будет перекрыт участок дороги от деревни Субботино до пересечения с трассой «Пермь — Екатеринбург». При этом ограничения не распространяются на автобусы, в том числе междугородние, и транспорт жителей, чьи дома находятся в этой зоне.
Фестиваль «Крылья Пармы» пройдет 13 июля на аэродроме Фролово. Гости смогут увидеть выступление пилотажной группы «Стрижи».
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