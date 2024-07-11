В Агаповском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль улетел в кювет, после чего опрокинулся, сообщает пресс-служба ГАИ региона.
«10 июля в 05:00 часов утра на втором километре автодороги Чебаркуль-Уйское-Магнитогорск-примыкание к поселку Ивановский, водитель 1988 года рождения, управляя машиной Kia Rio, по предварительным данным, на изгибе дороги влево не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет походу движения с последующим опрокидыванием», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате аварии пассажирка 1990 года рождения скончалась на месте происшествия. Другой пассажир мужчина — госпитализирован в больницу. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства.
Сегодня утром, 11 июля в Кунашакском районе произошло смертельное ДТП. Водитель, лишенный ранее прав, управлял автомобилем ВАЗ 21041. Он совершил съезд с дорожного полотна с последующим наездом на опору ЛЭП. От полученных травм мужчина погиб.
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