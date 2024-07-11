11 июля 2024

Челябинка погибла в ДТП с переворотом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, водитель не справился с управлением и улетел в кювет
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и улетел в кювет Фото:

В Агаповском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль улетел в кювет, после чего опрокинулся, сообщает пресс-служба ГАИ региона.

«10 июля в 05:00 часов утра на втором километре автодороги Чебаркуль-Уйское-Магнитогорск-примыкание к поселку Ивановский, водитель 1988 года рождения, управляя машиной Kia Rio, по предварительным данным, на изгибе дороги влево не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет походу движения с последующим опрокидыванием», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии пассажирка 1990 года рождения скончалась на месте происшествия. Другой пассажир мужчина — госпитализирован в больницу. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства.

Сегодня утром, 11 июля в Кунашакском районе произошло смертельное ДТП. Водитель, лишенный ранее прав, управлял автомобилем ВАЗ 21041. Он совершил съезд с дорожного полотна с последующим наездом на опору ЛЭП. От полученных травм мужчина погиб.

В результате аварии женщина скончалась на месте
В результате аварии женщина скончалась на месте
Фото:

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В Агаповском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль улетел в кювет, после чего опрокинулся, сообщает пресс-служба ГАИ региона. «10 июля в 05:00 часов утра на втором километре автодороги Чебаркуль-Уйское-Магнитогорск-примыкание к поселку Ивановский, водитель 1988 года рождения, управляя машиной Kia Rio, по предварительным данным, на изгибе дороги влево не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет походу движения с последующим опрокидыванием», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате аварии пассажирка 1990 года рождения скончалась на месте происшествия. Другой пассажир мужчина — госпитализирован в больницу. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства. Сегодня утром, 11 июля в Кунашакском районе произошло смертельное ДТП. Водитель, лишенный ранее прав, управлял автомобилем ВАЗ 21041. Он совершил съезд с дорожного полотна с последующим наездом на опору ЛЭП. От полученных травм мужчина погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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